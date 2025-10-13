Recep Akıncı: 'Yeniden Aday Değilim'

Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, yaklaşan oda seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Görevde bulunduğu 12 yılın ardından başkanlığı devretmeye hazırlandığını belirten Akıncı, “Başkanlığı en güzel zamanında, en güzel yerinde bırakmak niyetindeyim” dedi.

“2013’te devraldım, 12 yılı tamamladım”

Röportajda geçmiş sürece değinen Recep Akıncı, “2013 yılında rahmetli Başkan Zafir Aşkın vefat edince yönetim kurulu kararıyla görevi devraldım. 2014’te yapılan genel kurulda seçimi kazanarak başkan oldum. 2018 ve 2022’de de güven tazeledik. Bugüne kadar 12 yılı tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Aday olmayacağım kararım net”

Yeniden aday olup olmayacağı sorusuna net bir yanıt veren Akıncı, “Bu kez aday değilim. Artık bırakmanın zamanı geldi. Başkanlığı en güzel yerinde bırakmak istiyorum” dedi.

Geçtiğimiz dönemde de aday olmamayı düşündüğünü hatırlatan Akıncı, “Ailem artık yeter dedi ama üyelerimizin ve üst makamların ısrarı üzerine tekrar aday olmuştum. Bir ay kala karar değiştirip seçime girdim ve kazandım” diye konuştu.

“Genel kurul 2026 yılı başında yapılacak”

Kongre tarihine ilişkin soruyu yanıtlayan Başkan Akıncı, “Kesin tarih henüz belli değil ama 2026 yılı Ocak ayı itibariyle üç ay içinde genel kurullarımızı yapmamız gerekiyor. Muhtemelen Şubat sonuna kadar yapılır” dedi.

“Aday olan arkadaşlarımıza başarılar dilerim”

Kamuoyunda ismi geçen adaylarla ilgili de değerlendirmede bulunan Akıncı, “Hepsi bizim içimizden çıkan arkadaşlarımız. Yönetimden de aday olanlar var. Dışarıdan da Aliş Eren var, benim iki dönem başkan vekilliğimi yaptı. Daha önce de karşımda aday olmuştu. Demokratik bir yarış olacak. Çalışan kazansın, şimdiden hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

