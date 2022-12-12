Recep Çınar: 'Boksta takip edilen ülkeyiz'

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, bokstaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Birçok marka ülkeyi geride bıraktıklarını ifade eden Çınar, "Boksta takip edilen ülke durumundayız" diye konuştu.

Dünya Boks Birliği IBA’nın ülke sıralamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada 31 bin 650 puan alan Türkiye, ikinci sırada yer alırken, Brezilya, Kazakistan, Küba gibi ülkeleri geride bıraktı. ABD’nin ilk sırada yer aldığı sıralamada Türkiye önemli bir başarı elde ederken Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Recep Çınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boksörlerin yeni dönemdeki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu ifade eden Çınar, "Kadınlardaki başarıyı erkeklerde de yakalayacağımıza inanıyorum. Türkiye boks branşında, izleyen, takip eden, örnek alan değil, izlenen, takip edilen ve örnek alınan bir ülke konumuna geldi. Son yıllarda önemli yatırımlar yapan, emek harcayan, çıtayı daha yükseklere taşıyan bunun sonucunda da uluslararası şampiyonalarda kürsünün en üstüne ambargo koyan Türk Boksu, özellikle Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in çabalarıyla Türk halkını mahcup etmedi. Türk boksu Tokyo Olimpiyatları’nda ve İstanbul’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda tarih yazdı. Türk boksu 2023 yılında yapılacak şampiyonalar ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda da tarih yazmaya devam edecektir. Eskiden ringe çıkan bir sporcumuz için ’rakibine kaç round dayanacak’ tedirginliği yaşardık, şimdi aynı tedirginliği rakipler yaşıyor. Bu da şu demek oluyor; Türkler, artık çantada keklik değil. Dolayısıyla, dünya boksunda korkan değil, korkutan bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sözde değil, özde teşekkür ediyoruz. Türk gençliğinin spor yapması ve başarılı olması için en büyük fedakarlığı kendileri yapıyor" ifadelerini kullandı.