Recep Durul: 'Bizi burada yenecek hiçbir güç yok'

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Maça çok iyi hazırlandık, biz yeneceğimizi biliyorduk. Taraftar, şehri bütünleştirdi. Üstesinden gelemeyeceğimiz maç yok. Aslında daha önceden de çok iyi oynuyorduk, iki maçımız gasp edildi. Puanlarımız gitti, yine aynı oyunu oynuyorduk. Dolaysısıyla bizim buradaki haklarımız gitti, adalet olduğunda sahada neler yapacağımızı herkes gördü. Taraftarımızın büyüklüğünü bugün herkes gördü. Bugün Kocaelispor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu gördük. Biz, Avrupa’da başarılı olmuş bir takım, şu anda iyi gidiyorlar, ülkemiz adına gurur duyuyoruz ama bu lig maçı, biz bugün Ajax’tan daha iyi oynayacağımızı zaten söylemiştik. Biz gücümüzü biliyorduk. Bizi burada yenecek hiçbir güç yok. Bundan sonrada çıkışımız sürecek, Avrupa hedefi koyduk, 16 yıl sonra dedik ki şampiyon olacağız. Türkiye futbolunda olması gerekenleri Kocaelispor yapıyor. Uzun yıllar sonra bu şehir kendine geldi" diye konuştu.