Recep Durul'un cezasını Tahkim Kurulu kaldırdı

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul’un, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon TL para cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocelispor’un, Galatasaray’ı 1-0 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 2 milyon TL para ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul için yapılan itiraz kabul edildi. Tahkim Kurulu, Durul’un para ve hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Kocaelispor’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kulüp Başkanımız Recep Durul’a verilen mesnetsiz cezanın iptali için bugün kulübümüz tarafından olağanüstü toplantı talebiyle TFF Tahkim Kurulu’na başvurulmuştur. TFF Tahkim Kurulu, kulüp başkanımız Recep Durul’un yaptığı açıklamalarla herhangi bir kulübü hedef almaması, açıklamaların futbolun itibarını, kurumların veya kişilerin itibarını zedeleyici mahiyette olmaması, bilakis Türk futbolunda devam eden süreçlerden duyulan memnuniyetini zikretmesi gibi sebeplerle kulüp başkanımız hakkında verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000 TL para cezasını kaldırmıştır" ifadelerine yer verildi.