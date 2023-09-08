Recep Günay: 'Anlaştığımız Elvir Baliç şimdi telefonlarını açmıyor'

Bursaspor Başkanı Recep Günay, "Elvir Baliç’i getirdik. El sıkıştık. Arkasından neler söyledilerse adam telefonu kapattı. Ulaşamıyoruz. Kulüp dağılsın da bunlar gitsin diye uğraşıyorlar. Ama bizle alakalı neler söylediler kim bilir? Özer Hurmacı’yı getirdik onun için de aynı Tamam, antrenör de bulmayalım" dedi.

Bursaspor Başkanı Recep Günay, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Günay, "Biz Bursaspor’u bu hale getirenlerle uğraşırken iş iç savaşa dönmeye başladı. Biz birlikte mücadele edeceğimiz kişilerle kavga eder duruma geldik. Neredeyse hain ilan edileceğiz. Bursaspor’u Süper Lig’den buraya düşürenler kahraman oldu, biz hain olduk. Biz Bursaspor Kulübü’nü buralara getirenleri, Türkiye’ye bizi rezil edenleri unuttuk. Bunlardan hesap soran bizleri hain ilan ettik. Ben Bursaspor’u çok seviyorum. Ama bizim sevdiğimiz Bursaspor gitmiş başka bir Bursaspor camiası gelmiş. Görevim bittikten sonra Bursaspor’un adını bile anmayacağım. Bizi kalbimizdeki Bursaspor eskide kalmış Bizi kimse sevmesin, eleştirsin, bizim de hatamız vardır. Ama bizim çıktığımız yol, Bursaspor’u bu hale getirenlerden hesap sormak içindir. Biz ne yaptık Bursaspor Kulübü’ne? Aday vardı da biz önlerini mi kestik? Kongre olduk aday çıkmadı! Biz ne zaman mahkemeye başvurduk Bursaspor sevdalıları ortaya çıktı" dedi.

"Adam olan önümde küfür eder"

Karacabey Belediyespor maçında yaşananlarla ilgili olarak da konuşan Başkan Recep Günay, "100 metre ilerden bana küfür etmeyin. Adam olan önümde eder. Ben Bursaspor’u temsilen Karacabey’e gittim. Bize hakaret ettiler. Maç bitince protesto edin. Bursaspor’a kim gelirse gelsin, belirli grup destekler, belirli grup küfür eder. Bu böyle gider. Bu iş küfürle olmaz. Protesto olabilir. Biz de protesto ettik zamanında. Bu küfür edenlere sahip çıkanlara sesleniyorum, gün gelecek size de küfür edecekler" diye konuştu.

"Elvir Baliç’le anlaştık ama"

Teknik Direktör konusunda Elvir Baliç’le anlaştıklarını ancak sonradan yine işlerinin bozulduğunu belirten Günay, "Elvir Baliç’i getirdik. El sıkıştık. Arkasından neler söyledilerse adam telefonu kapattı, ulaşamıyoruz. Kulüp dağılsın da bunlar gitsin diye uğraşıyorlar. Elvir Baliç’le anlaştık ama bizle alakalı neler söylediler kim bilir? Özer Hurmacı’yı getirdik onun için de aynı, antrenör de bulmayalım" dedi.

2. Başkan Metin Genç ise, Gökhan Vatansever’in, Elvir Baliç’in gelmemesinde etken olan isim olduğunu söyledi.