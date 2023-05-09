Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi kapılarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi, 16 ilden 500 sporcunun katıldığı Marmara Bölgesi Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Serbest Grup Turnuvalarıyla kapılarını açtı.

Akyazı tarihinin en büyük projesi olan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 yıl aradan sonra ilçeye gelerek açılışını gerçekleştirdiği Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Tesisteki ilk müsabakalar, 16 ilden 500 sporcunun katıldığı Marmara Bölgesi Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Serbest Grup Turnuvaları çerçevesinde yapıldı. Yıldızlar, Gençler A ve Gençler B kategorilerinde sporcuların yarışacağı müsabakalar bugün de devam edecek. Turnuvanın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, "İlçemize bu önemli tesisin kazandırılmasında büyük emekleri olan Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyorum. Bu tesis uzun yıllar boyunca inşallah önemli müsabakalara ev sahipliği yapacak ve sporcularımızın yetişmesine imkan sağlayacak" dedi.

"Spor kompleksimiz inşallah uzun yıllar genç kardeşlerimize hizmet verecek"

Tesisin açılışın ardından spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya başlamasından mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "15 ay gibi bir sürede ilçemize kazandırmış olduğumuz bu önemli tesisin tüm Akyazılılara ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum. Büyük uğraş ve emeklerin ardından bugün sporcularımızın bu tesiste müsabakalara çıkıyor olması bizleri çok gururlandırdı. 16 ilden ilçemize gelen tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksimiz inşallah uzun yıllar genç kardeşlerimize hizmet verecek ve birçok milli sporcumuz da bu tesislerde yetişecek" diye konuştu.