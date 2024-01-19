Red Bull 64 Bars'ın yeni bölümünde mikrofonun başına Defkhan geçti

Türkçe Hip-Hop ve Rap dünyasının iddialı isimlerini, sadece kelimelerin ve ritimlerin ön plana çıktığı bir maratonda buluşturan serinin 2’nci sezon 4’üncü bölüm konuğu rap sanatçısı Defkhan oldu.

Rap ekseninde 64 satırdan oluşan, nakaratsız ve tekrarsız şarkıların üretildiği, yeni bir meydan okuma niteliği taşıyan Red Bull 64 Bars’ın 2’nci sezonunun 4’üncü bölümüne ‘Onlarla Konuşuyorum’, ‘Zamana Yenik’ gibi şarkılarıyla bilinen Defkhan konuk oldu.

Verilen bilgiye göre, Red Bull 64 Bars’ın yeni bölümünde başarılı rapçinin sıfırdan oluşturduğu 64 satırlık şarkının prodüktörlüğünü ise Da Poet üstlendi. Defkhan’ın Red Bull 64 Bars bölümü Hiphoplife.com.tr YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Programın 1’inci sezon dahil tüm bölümlerine ise redbull.com/64barstr ve Hiphoplife.com.tr YouTube adreslerinden ulaşılabilir.