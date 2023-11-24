Red Bull 64 Bars'ın yeni konuğu 'ORGANİZE' oldu

Red Bull 64 Bars’ın ikinci sezonu devam ediyor. Türkçe Hip-Hop ve Rap dünyasının en iddialı isimlerini sadece kelimelerin ve ritimlerin ön plana çıktığı bir maratonda buluşturan serinin üçüncü bölüm konuğu, son zamanların popüler isimlerinden rap sanatçısı ‘ORGANİZE’ oldu.

Rap ekseninde 64 satırdan oluşan, nakaratsız ve tekrarsız şarkıların üretildiği, yepyeni bir meydan okuma niteliği taşıyan Red Bull 64 Bars’ın yeni sezonunun üçüncü bölümüne, ‘Gözler Yalan Söylemez’ , ‘Geriye Dönemem’ gibi şarkılarıyla bilinen ORGANİZE konuk oldu.

Verilen bilgiye göre, programın yeni bölümünde başarılı rapçinin sıfırdan oluşturduğu 64 satırlık şarkının prodüktörlüğünü ise Soylu üstlendi. ORGANİZE’nin, Red Bull 64 Bars bölümü redbull.com/64barstr ve Hiphoplife.com.tr YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor. Programın birinci sezon dahil tüm bölümleri yine aynı kanallar üzerinden izlenebiliyor.