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Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor
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Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. Kazananı izleyicilerin belirleyeceği final öncesinde ise elemeler 21 Ağustos tarihinde Antalya'da başlayacak.

Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor
Editör
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Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek. Kazananı izleyicilerin belirleyeceği final öncesinde ise elemeler 21 Ağustos tarihinde Antalya’da başlayacak.

Hip hop, popping, house gibi tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, 10 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirilecek. Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style yarışması, bu yıl fotoğraf ve video paylaşım platformu üzerinden toplanan başvuruların ardından elemelerle devam edecek. Dansçıların hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmanın ilk elemesi ise 21 Ağustos Pazar günü Antalya’da Sahil Antalya Olbia Meydanı’nda 20:00’de gerçekleştirilecek.

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Kadın ve erkek dansçıların birlikte yarışacağı Red Bull Dance Your Style finalide en iyi olan isim Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oylarının yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacağı yarışmada, finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

İHA
Editör

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