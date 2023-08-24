Red Bull Formulaz'a geri sayım başladı

Red Bull ve Formulaz Derneği’nin bu yıl 14’üncü kez birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz heyecanı 27 Ağustos tarihide başlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleşecek olan organizasyon için hazırlıklar tamamlanıyor.

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, 27 Ağustos tarihinde her sene olduğu gibi bu sene de Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirilecek. Red Bull ve Formulaz Derneği’nin 14’üncü kez birlikte düzenlediği etkinlikte Karadeniz’in en hızlı ismi belirlenecek.

Verilen bilgiye göre, tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatacak. 1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl 27 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlenecek yarışta boy gösterecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Frensiz yokuş aşağı yarış

Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket edecek. Red Bull Formulaz’ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

Genç yaşlı herkes hünerlerini sergileyecek

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. Üreticiliğine ve hızına güvenen, tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için RedBull.com/formulaz adresinden başvuru yapabiliyor.