Red Bull Four 2 Score'da kazanan 'Futbolun Çavuşları'

Red Bull’un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da Türkiye finali, Samsun’da gerçekleşti. Batıpark Erkinlik Alanı’nda düzenlenen finalde, kıyasıya geçen karşılaşmaların ardından Futbolun Çavuşları, rakibi Fıkıntı‘yı 3-1 yenerek etkinliğin kazananı oldu ve Almanya’da gerçekleşecek olan ’Dünya Finali’ne katılma hakkı kazandı.

Dörder kişiden oluşan iki takımın 15x25 ölçülerdeki sahada birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score’da Türkiye finali, Samsun’da gerçekleşti. Yoğun ilgiye sahne olan ve dolu tribünler önünde oynanan final etabında rakibi Fıkıntı’yı 3-01’lik skorla mağlup eden Futbolun Çavuşları, Red Bull Four 2 Score’da zirvenin sahibi oldu. Futbolun Çavuşları ekibi, Red Bull Leipzig’in stadı Red Bull Arena’da Eylül ayında gerçekleşecek dünya finalinde mücadele edecek.

Red Bull Four 2 Score Türkiye Finalini kazanan Futbolun Çavuşları takımının kaptanı Atakan Çavuş, "Harika bir atmosferde, gerçekten zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık. Özellikle ilk ve son dakikalarda atılan gollerin iki gol olarak sayılması mücadeleyi ve heyecanı üst düzeye çıkarttı. Bu kural sayesinde skor olarak ne kadar önde olursanız olun rahat edemiyorsunuz ya da gerideyseniz umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Çok iyi mücadele ederek kazandık. Şimdi sırada dünya finali var. Leipzig’e iddialı gidiyoruz. Umuyoruz ki ülkemizi orada en güzel şekilde temsil ederiz" şeklinde konuştu.

Red Bull Four 2 Score’da içerik üreticileri Emir Yazıcı, Samet Kocabaş, FUT Esports içerik üreticisi 2xciv, grafiti sanatçısı Reach Geblo ve rap sanatçısı Heja’nın da katılımlarıyla gerçekleşen gösteri maçının yanı sıra seyircilerin de katılım gösterdiği çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle izleyenler keyifli anlara şahit oldu.