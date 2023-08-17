Red Bull Jukebox Sahnesi biletleri satışa çıktı

Red Bull Jukebox Sahnesi, yeni bir konser deneyimi ile Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yerli müziğin önde gelen bağımsız ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı etkinliğin early bird biletleri satışa çıktı.

Red Bull’un müzikseverlere yeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye’de ilk kez 22 Eylül tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. Son yılların en popüler alternatif rock gruplarından biri olan Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı Red Bull Jukebox Sahnesi’nin değişik konseptiyle katılımcılara farklı bir deneyim yaşatacağı belirtildi.

Konser deneyiminin bir parçası oldukları için mutluluklarını belirten Dolu Kadehi Ters Tut ekip üyeleri, “Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek Red Bull Jukebox Sahnesi’ne sayılı günler kaldı. Yepyeni bir konser atmosferinde müzikseverlerle buluşmak harika olacak. Siz de sahne deneyiminin bir parçası olmak için anketlere katılmayı unutmayın” şeklinde konuştu.

İzleyiciler, etkinlik öncesi ve sırasında yapacakları oylamalar ile sahne alan sanatçının söylediği parçalardan, şarkının söylendiği tarza kadar konserin her aşamasında konsere dair tercihler yaparak sahnenin bir parçası olabilecek.

Konser hakkında bilgilerin ve oylamaların redbulltr ve RedBull.com’da olduğu aktarılırken, biletlerin biletix.com’dan satıldığı belirtildi.