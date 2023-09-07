Red Bull Jukebox Sahnesi'nin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi

Yeni bir konser deneyimi Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye ile buluşmaya hazırlanıyor. Son dönemin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut, 22 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta, Jukebox Sahnesi’nde olacak. Söylenecek şarkıların ve tarzlarının seyirciler tarafından oylama ile belirleneceği konser deneyimi öncesinde Dolu Kadehi Ters Tut’un katılımıyla tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Red Bull’un müzikseverlere yepyeni bir konser deneyimi yaşattığı global müzik etkinliği Red Bull Jukebox Sahnesi, Türkiye’de ilk kez 22 Eylül Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Seyircinin, sahne alan sanatçının söylediği parçalardan, şarkının söylendiği tarza ve konuk müzisyenlerin şarkılarına kadar konserin her anında söz sahibi olduğu Jukebox Sahnesi’nin tanıtım etkinliği gerçekleşti. Son yılların en popüler alternatif rock gruplarından biri Dolu Kadehi Ters Tut’un sahne alacağı konser öncesi düzenlenen etkinlikte, yine son dönemin gözde vokalist ve söz yazarlarından Paptırcem sunuculuk görevini üstlendi. Korto İstanbul’un keyifli atmosferinde gerçekleşen etkinlikte genç müzisyen Dilan Balkay ve Dolu Kadehi Ters Tut ekibinin bir kısmı sahne aldı. Etkinlik kapsamında konser hakkında detaylar, seyircilerin online olarak katılabileceği oylamalar ve konser esnasında gerçekleşecek canlı oylama sistemi hakkında bilgi verildi.

Tanıtım etkinliğinde, Jukebox Sahnesi’nin seyirciyi tam anlamıyla konserin bir parçası yaptığını belirten Dolu Kadehi Ters Tut grubu vokalisti Uğurhan Özay, “Red Bull Jukebox Sahnesi ilk duyduğumuz andan itibaren bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Müzik anlayışımızla uyum sağlayan, sıra dışı bir konser deneyimleyeceğimiz için çok mutluyuz. Bu konsept Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek. Türkiye’de ilk olacak bu deneyimin bizimle birlikte gerçekleşmesi de ayrıca mutluluk veriyor. Konserlerimizde seyirciyle bütünleşmeyi çok seven bir grubuz. Ama böylesine bir birliktelik bizim için de unutulmaz olacak” dedi.

Konser hakkında bilgiler ve oylamalar ise @redbulltr ve redbull.com/jukebox’da. Biletler de redbull.com/jukebox adresinden satın alınabiliyor.