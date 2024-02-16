Red Bull Petranboard 25 Şubat pazar günü Meşeköy'de düzenlenecek

Red Bull tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Red Bull Petranboard, 25 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Petran Yaylası’nda yerli halk tarafından üzme tahtası yaklaşık 400 yıldır bir ulaşım ve eğlence aracı olarak kullanılıyor. Snowboardun atası olarak bilinen Petranboard yerel halk tarafından anlatılan hikayeler göre ilk olarak yetişkinlerin dışardayken namaz kılmak için kullandıkları üzme tahtasını küçük bir çocuğun kaymak için kullanmasıyla ortaya çıktı. Yılın 7 ayı karla kaplı olan Meşeköy Köyü’nün halkı, tahtayı bir ulaşım aracı olarak da kullanabileceklerini böylece fark ediyor. 2008 yılından bu yana İkizdere Kaymakamlığı, Meşeköy Köyü Muhtarlığı ve Petran Derneği iş birliği ile düzenlenen şenlikler, bu yıl Red Bull Petranboard ismiyle 25 Şubat Pazar günü Meşeköy (Petran) Köyü’nde gerçekleşecek etkinlikle farklı bir boyut kazanacak.

Amerika Birleşik Devletleri Kayak ve Snowboard Müzesi ve Kanada Kayak Müzesi tarafından 2009 yılında yayınlanan, ’Kayak Mirası’ dergisinde yayınlanan habere göre Petran yaylası sakinleri boarda benzer bir tahtayı kullanan en eski topluluklardan biri. Yerli halk için hem bir ulaşım hem de bir eğlence aracı olarak kullanılan Petran tahtalarının kar toplamaması için uçları dikleştiriliyor. Tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir ellerinde çubuk, diğer ellerinde ise önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipi tutarak kayıyor.

1600’lü yıllardan bu yana Meşeköy (Petran) halkının kış aylarında köyden diğer yerleşim birimlerine ulaşmak için kullandıkları üzme tahtaları Petranboard ismini ise Amerikalı snowboardcu Jeremy Jones veriyor. 2008 yılından bu yana düzenlenen Petranboard Şenlikleri, 2024 yılı itibarıyla ’Red Bull Petranboard’ olarak yeniden şekillenerek benzersiz bir kış deneyimi ve eğlence dolu bir etkinliğe dönüşüyor.

Petranboardda katılımcılar Meşeköy (Petran) köyünün en hızlı ve yetenekli petranboardcusu olmak için mücadele edecek. 175 metre uzunluktaki yamaca kurulacak yarışma pistini en önde bitirmek için yarışacak Petranboardcular, aynı zamanda parkur üzerindeki zorlu engelleri aşmak için de mücadele ederek eğlenceli ve kıyasıya bir mücadeleye girecek.