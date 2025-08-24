Refüje çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaraladı.
Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Danışment Mahallesi kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (27) idaresindeki 22 ACR 861 plakalı araç, Malkara’da Keşan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak devrildi.
Kazanın ardından sürücü Y.S.’nin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan B.K. (27) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.