'Regaib Kandili Silivrimize huzur getirsin'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Regaib Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda, "Rahmet, bereket ve manevi huzur ikliminin kalplerimize dolduğu mübarek üç ayların başlangıcına ve Regaib Kandili’ne erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek gün ve gecelerin bizlere; sevgi, dayanışma ve kardeşlik duygularını hatırlatma, yanlışlarımızdan arınma ve güzelliklerde buluşma fırsatı sunduğuna inanıyorum" dedi.

Üç ayların tüm islam alemine huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Balcıoğlu, "Üç aylar ve Regaib Kandili vesilesiyle bir kez daha kalplerimizi sevgiyle doldurup, elimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize uzatmayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın her yerinde zulüm gören müslümanları da unutmayan Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Regaib Kandili’nin başta Filistin’deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam âlemine, ülkemize ve Silivri’mize barış, huzur ve sağlık getirmesini yüce Allah’tan diliyorum.

Bu kutlu zamanlar; kırgınlıklarımızı gidermeye, iyilikleri çoğaltmaya ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmeye vesile olsun. Hepimizin kalbi, dünyanın neresinde olursa olsun mağduriyet yaşayan, zulme uğrayan ve yardıma muhtaç tüm kardeşlerimizin yanında atmaktan vazgeçmesin."