Rekabet Kurulu'ndan Teksüt ve Gönenli firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren 56 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda Teksüt Süt Mamülleri ve Gönenli Süt ve Süt Ürünleri gibi Balıkesir’in ünlü markaları da yer alıyor.

Yapılan ön araştırmada, çiğ süt alım fiyatlarının rakip firmalar arasında birlikte belirlendiği, alım bölgelerinin paylaşıldığı ve geleceğe yönelik rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla fiyatların baskılandığı iddiaları gündeme geldi. Ayrıca, süt yemi satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi, alım yapan müşterilerin paylaşılması ve paketlenmiş süt ürünlerinin fiyatlarının koordine edilmesi gibi ciddi ihlallerin bulunduğu öne sürüldü.

Teksüt ve Gönenli Süt firmaları hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, Teksüt ve Gönenli Süt’ün, pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yaparak piyasayı manipüle ettikleri iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Söz konusu firmaların, çiğ süt ve süt yemi pazarlarında rekabete aykırı eylemlerde bulundukları ve bu eylemlerle pazarın doğal işleyişini engelledikleri öne sürülüyor.

Süt pazarında rekabeti kısıtlayan iddialar

Süt pazarındaki bu gelişmeler, rekabeti sınırlayıcı etkiler doğuruyor. Rekabet Kurulu’nun açtığı soruşturma ile, pazarın işleyişine zarar veren bu tür uygulamalara son verilmesi bekleniyor. Tüketici hakları ve piyasa düzeni için büyük bir tehdit oluşturan bu ihlallerin, soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.