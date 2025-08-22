Rekor sıcaklara rağmen Ayaş domatesinin hasadı sürüyor: Tarladan sofraya tescilli lezzet

Ankara’nın coğrafi işaret tescili alan Ayaş domatesi için hasat sezonu başladı. Müşteriler, yol kenarında bulunan tarlalara gelerek domatesleri toplayıp sofralarıyla buluşturuyor.

Coğrafi işaretle 2022 yılında tescillenmiş olan meşhur Ayaş domatesinin hasat sezonu başladı. Rekor sıcaklara rağmen üreticiler, Ankara’nın Ayaş ilçesinde yetişen ince kabuklu, sulu ve aromasıyla bilinen domatesleri toplayabilmek için sabahın erken saatlerinde tarlaya giriyor.

Dalından sofraya

Kış hazırlığının vazgeçilmezi olan Ayaş domatesleri, yaz mevsiminin sonlarına doğru olgunlaşıp pazar tezgahlarında yerini alıyor. Aynı zamanda dileyen müşteriler Ayaş’a gelerek, yol kenarında bulunan tarlalardan domatesi dalından koparıp pazarlıkla satın alabiliyor.

Bölge ekonomisine katkı

Coğrafi işaretle tescilli olan Ayaş domatesi, bu özelliği ile marka değerini artırırken aynı zamanda üreticiye avantaj sağlıyor. Ayaş domatesi, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de kışın vazgeçilmez ürünü olarak sofralarda yerini alıyor.

"Burada tartıyoruz, direkt tarladan sofraya gitmiş oluyor"

Ayaş ilçesinde yaşayan ve uzun zamandır baba mesleği olan domates yetiştiriciliği işini yaptıklarını belirten Ekrem Orman, "Yol kenarında tarlamız var. Üreticilik yapıyoruz. Direkt buradan gelen insanlara tarladan satış yapıyoruz. Ayaş Domatesi farklı bir domates. Özellikle adıyla, görüntüsüyle, kokusuyla diğerlerinden kolay ayırt edilebilir. Kendi toplamak isteyen birkaç kişi oldu. Sonra da kendiliğinden böyle gelişti. İnsanlar geliyor, istediğini, beğendiğini alıyor. Burada tartıyoruz, direkt tarladan sofraya gitmiş oluyor. Herkesi bekleriz. Genel olarak memnunuz verimden, kaliteden. Geçen seneden biraz iyi verim. Don oldu tabii ama o dönemde biz daha tarlaya fideleri dikmemiştik. Çok etkilenmedik. Çoluk çocuk herkes geliyor. Görsün, öğrensinler diye, nerede nasıl yetişiyor, o şekilde geliyorlar. Biz memnunuz, gelenler de memnun" dedi.

"Doğal, kendi ürettiğin yiyeceğin tadı bambaşka"

Müşteri olarak gelen Azad Kapan, ailesiyle birlikte geldiğini anlatarak, üniversiteye kadar kendisinin de bahçe ektiğini ve bu ürünleri pazarda sattığını dile getirdi. Kapan, "Doğal, kendi ürettiğin şeyi, toprağına dokunduğun yiyeceği yemenin tadı gerçekten bambaşka" ifadelerini kullandı.

"İnsanın ne yediğini burada canlı canlı görmesi lazım"

Ayaş domatesini toplamaya ikinci kez geldiğini aktaran Kapan, "Direkt kendim toplamaya geldim. Ayaş domatesinin lezzeti gerçekten bambaşka. Biraz daha organik olduğunu düşündüğüm bir domates çeşidi. Bazen kışlık da gelip toplu olarak buradan alıp gidebiliyorum. İnsanın toprağa dokunması lazım, ne yediğini burada canlı canlı görmesi lazım. Az önce mesela hanıma bilgi verdim. Gelmesi, görmesi, nasıl yetiştiğini, nasıl bir topraktan yetiştiğini insanların görmesi faydalı olur diye düşünüyorum" dedi.

"Lezzetli, market domateslerine benzemiyor"

Ailesiyle birlikte yol kenarındaki tarlalara geldiklerini anlatan Mustafa Adra, "Birlikte topladık, çok da keyifli oldu. Organik seçmeye dikkat ediyoruz. Marketlerde çok fazla bulamıyoruz. Gelmişken, görmüşken toplayalım dedik. Lezzetli, market domateslerine benzemiyor. Organik Ayaş domatesini bulmak zor oluyor" şeklinde konuştu.

"İnsanın topladıkça toplayası geliyor"

İlk defa geldiklerini belirten Aytekin Buğra, "İnsanın topladıkça toplayası geliyor. İnsanların emeğine sağlık. İlk defa geldik gördük, ama adını duyuyorduk" ifadelerini kullandı.