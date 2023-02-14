Rektör Beydemir, arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllü personellerle bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası bölgeye giden ve arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllü personeller ile bir araya geldi.

Rektör Beydemir bölgeye, Bilecik Edebali Arama Kurtarma (EDAK) bünyesinde giden Necmi Güven ile Mustafa Ersoy ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde giden Ali Ermağan’dan deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gönüllü personellerle bir süre sohbet eden Rektör Beydemir, yapmış oldukları fedakarlıklar nedeni ile kendilerine teşekkür etti.