Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliği yaptığı Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısına katıldı. Programda gündeme dair değerlendirmeler yapılırken, ortak eğitim fuarları, akademik hareketlilik, öğrenci hareketliği, eğitim ve Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) politikaları ile üniversiteler için AB kaynakları ve destekler konuları üzerinde duruldu.

Toplantıya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzzafer Elmas, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi katıldı.

Program üniversitelerin ortak çalışma planları üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, görüş ve öneriler değerlendirilmesi ardından son buldu.