Rektör Beydemir, Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız ile bir araya geldi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'a ile bir araya geldi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’a ile bir araya geldi.
Eskişehir Valisi iken Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldız’a Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir hayırlı olsun ziyaretinde bulunda. Rektör Beydemir, Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız’a üniversiteye yapılan projeler hakkında bilgi vererek, üniversitenin son yıllarda geliştiğini söyledi.