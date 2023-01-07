Rektör Beydemir, Erkek Futbol Takımını sporcularını kutladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Süper Lig Yükselme Grubuna çıkan erkek futbol takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Rektör Beydemir, Erkek Futbol Takımını sporcularını kutladı
Editör
EditörEditör
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi(BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Süper Lig Yükselme Grubuna çıkan erkek futbol takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Gölpark Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliğe Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, sporcu antrenörleri katıldı.

Rektör Beydemir yaşadığı onuru ifade ederek, erkek futbol takımı oyuncularını tek tek tebrik edip başarılarının devamını diledi.