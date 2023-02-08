Rektör Beydemir, IKAF'23 çerçevesinde sanayi kuruluşlarında yapılan hazırlıkları inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında yapılan hazırlıkları inceledi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından her yıl 11 bölgede ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla düzenlenen bölgesel kariyer fuarlarından biri olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (IKAF’23) Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. BŞEÜ Rektörü Beydemir, hazırlıklar çerçevesinde 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten sanayi kuruluşlarını ziyaret etti. Rektör Beydemir’e ziyaret esnasında BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adem Bedir ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay eşlik etti.

Firmaların yönetim kurulu başkanlarına ve yöneticilerine IKAF23 hakkında bilgi veren Rektör Beydemir, sanayi kuruluşlarına benzer ziyaretlerin gerçekleştireceğini belirterek, ’’Üniversitemizin de paydaş olarak yer aldığı IKAF’23, 1-2 Mart 2023 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. IKAF’23 ile ilimize ve bölgemize dair istihdam alanlarını potansiyel hedef kitleleri buluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimiz iş bulma ve staj imkânlarına ulaşmak için düzenlenen etkinliklere katılarak kamu ve özel sektör işverenleriyle buluşacak ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunabileceklerdir. Gerek kamu kurumları gerekse sanayi kuruluşlarımızın ortaklığı ile yapılacak olan IKAF’23 için önemli bir hazırlık sürecindeyiz. Ulusal ve uluslararası firmalar ile istişare halindeyiz. Katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.