Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ’Kitap iyileştirir’ kampanyasına katıldı.

Cumhuriyet Meydanında, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler için ’Kitap iyileştirir’ kampanyası etkinliği düzenlendi. Ceza İnfaz Kurumu kütüphanelerini geliştirmek ve hükümlülerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan ’Kitap iyileştirir’ kampanyasına katılan Rektör Beydemir kitap bağışında bulundu.Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş ve kamu kurum-kuruluş temsilcileri katıldı.

Cezaevi kütüphanelerinin zenginleştirilmesinin hükümlülerin okumaya teşvik edilmelerinin iyileştirme süreçlerine önemli katkı yapacağını ifade eden Olgun, “Bu çerçevede ceza infaz kurumundan ayrılan tutuklu ve hükümlülerin kuruma ilk geldikleri ana göre bedenen ve ruhen daha olumlu değerler ve erdemler ile topluma dönmeleri bizlerin en büyük önceliğidir. Cezaların infaz edilmesi aşamasında hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla başta eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin yanında iş gücü faaliyetlerinin ve meslek edindirmeye yönelik faaliyetlerin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Kapalı ceza infaz kurumumuza bugün itibariyle 100 hükümlümüz açık lise, 12 hükümlümüz açık üniversite, 24 hükümlümüz ise açık ilköğretim programlarına devam etmektedir. Bu sayı cezaevi mevcudunun yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir” İfadelerini kullandı.