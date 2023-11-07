Rektör Çağlar: 'İsrail zulmü son bir ayda zirveye çıktı'

Filistinlilerin yaşadığı katliama dikkat çekmek isteyen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ‘İsrail Sorunu ve Filistin’ konulu panel düzenledi. Yıldırım Belediyesi’ninkatkılarıyla gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar; “75 yıldır devam eden İsrail zulmü, son bir ayda zirveye çıkmıştır” dedi.

BTÜ tarafından Yıldırım Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘İsrail Sorunu ve Filistin’ konulu panelin moderatörlüğünü, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat üstlendi. Panelin konuşmacıları ise Yalova Üniversitesi Yalova İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkiler BölümüÖğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Uğur, Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Doç. Dr. İsmail Akdoğan oldu.

Etkinliğe; Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, BTÜ’lü akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Panelin dinleyicileri arasında çok farklı ülkelerden gelerek BTÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yer alması dikkat çekti.

Panelin açılış konuşmasını Rektör Çağlar yaptı. Konuşmasına Bosna’nın Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç’in, savaş yıllarında sarf ettiği "Her şey bittiğinde hatırlayacağımız tek şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır" sözlerine atıfta bulunarak başlayan Çağlar, içinde bulunduğumuz sürecin, dostların sessizliğini bozma günü olduğunu hatırlattı. Konuşmasında insanlığa vicdanının gereğini yapma çağrısı da yapan Çağlar, “75 yıldır devam eden İsrail zulmü son bir ayda doruğa çıkmıştır” dedi.

Gazze’de büyük bir soykırımın yaşandığının altını çizen Çağlar, sivil yerleşim yerlerinin, ibadethanelerin, hastanelerin, eğitim kurumları ve hatta ambulansların bile İsrail tarafından acımasızca vurulduğunu, saldırıların toplu katliama daha da ötesine giderek sistemli bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti. Son bir aydaki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 10 bini aştığı bildiren Çağlar, saldırılarda ölenlerin büyük bir bölümünün siviller, kadınlar ve çocuklar olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun ve özellikle de Avrupa devletlerinin birçoğunun sessiz kaldığını sözlerine ekleyen Çağlar, başta Amerika olmak üzere birtakım devletlerin İsrail’e açık destek verdiklerini aktardı. Konuşmasında batı medyasının, kamuoyunu şekillendirmek adına sistematik olarak yanıltıcı içerikler yayınlamakta olduğuna da değinen Çağlar, İsrail saldırılarına meşruiyet sağlamaya yönelik medya içerikleri, failleri ve suçu örtbas ederken kurban konumumdaki Filistinlileri de haksız gösterme çabasını sergilediklerini söyledi.

İsrail’i, ona destek verenleri ve uluslararası odakları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz

Çağlar konuşmasına şöyle devam etti. “Yaşanan bu zulüm ve haksızlık karşısında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya Beşten Büyüktür’ söyleminin ne kadar yerinde ve ne kadar gerekli bir çıkış olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bizler bu vahşet ve soykırım karşısında sessiz kalmayarak tarafımızı belli etmiş bulunuyoruz. Bu barbarca mezalimin sorumlusu ve insanlığa karşı suçları işleyen İsrail’i, ona destek verenleri ve uluslararası odakları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak çabalar gösteriyoruz. Bugün burada çok değerli akademisyen hocalarımızla birlikte İsrail sorununu tüm yönleri ile ele alacak ve yapılması gerekenleri konuşacağız. Panelimizin organizasyonunda emeği geçen arkadaşlarımıza, her daim yanımızda olan Yıldırım Belediyemize ve bugün bizleri onurlandırarak aramızda bulunan panelist Hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim”.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız: “Başarıya ulaşamayacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız selamlama konuşmasında şunları söyledi:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörümüze çabaları nedeni ile teşekkür ediyor ve bu etkinliği düzenlediği için kutluyorum. Vaat edilmiş topraklar hevesi ile Dünya’nın başına bela olan Siyonist zihniyetinin Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilecek mücadele ile başarıya ulaşamayacağını biliyoruz. Cenab-ı Allah’tan Ortadoğu’daki kanın bir önce durmasını diliyorum”.

Panel açılışında selamlama konuşması gerçekleştirsen Yıldırım Belediyesi Başkanvekili Taner Taştekin, asıl sorunun Kudüs kenti olduğuna dikkat çekerek; “Batılı devletlerin Ortadoğu’ya yerleştirdiği bu kanser hücresinin oradan çıkmaması için her şeyi yapan bir Hristiyan âlemiyle karşı karşıyayız. Biz Kudüs medeniyetini kaybedebiliriz. Ben orada hayatını kaybeden bütün mazlumlara Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Moderatör Prof. Dr. İnat: “İsrail canı istediğinde Filistin’deki katliamlarını tekrarlıyor”

Panelin giriş konuşmasını gerçekleştiren Moderatör Prof. Dr. Kemal İnat, “İsrail canı istediğinde Filistin’deki katliamlarını tekrarlıyor” dedi. Sözlerine, “Bu katliamları engellemenin yolu var. Bu işin bir çözümü var. Ancak, maalesef kısa vadede bu katliamları durdurmanın yolu yok. Orta ve uzun vadede olabilir. Şu anda İslam Dünyasının Amerika ve diğer devletlerin destekleri ile İsrail’in katliamlarını durdurma gücü yok” diyerek devam İnat, uluslararası ilişkilerin, hukuka göre değil, devletlerin sahip oldukları güce göre şekillendiğinin altını çizdi. İnat, güç dengesinin Müslümanların lehine değişmesi ile bu sorunun çözüme ulaşabileceğini düşündüğünü bildirerek sözü panelist Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Uğur’a devretti.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Uğur: “Hukuk adalet demek değildir”

Konuşmasında Filistin topraklarındaki İsrail sorununu hukuki bakımdan tarihini özetleyen Uğur, “Hukuk, adalet demek değildir. Hukuk, bilimsel ancak adalet ise felsefi bir kavram. Dünyadaki askeri, iktisadi ve siyasi üstünlüğü elinde bulunduranların tesis ettikleri hukuk, maalesef adalet kavramını tam olarak karşılayamayabiliyor” dedi.

Doç. Dr. Ali Burak Darıcalı: “Batıda da sivil kayıplar nedeni ile toplumsal baskı oluşmaya başladı”

Doç. Dr. Darıcalı paneldeki sunumunda Filistin - İsrail arasındaki çatışmaları güvenlik bakımından değerlendirdi. Hamas’ın askeri açıdan yenileceğini ifade eden Darıcalı, 7 Ekim’deki Hamas baskının İsrail’in yenilmezlik algısının kırmış olmasının önemli olduğunun altını çizdi. İsrail’in kurulduğundan beri ilk kez evinde baskına uğradığını sözlerine ekleyen Darıcalı. Bu algının kırılmasının Hamas açısından bir başarı olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. İsmail Akdoğan: “İsrail, Ortadoğu’daki güvenlik ve barışın önündeki en büyük tehlike”

Doç. Dr. İsmail Akdoğan, İsrail’in yürüttüğü dış politika ve siyaseti teopolitik bir anlayış ile şekillendirdiğini söyledi. İsrail’in sahibi olduğunu ifade ettiği teopolitik anlayışı, Siyasal Siyonizm olarak tanımlayan Akdoğan, İsrail’in Ortadoğu da bölgesel güvenlik ve barışın önündeki en büyük tehlike olduğunu belirtti. Siyasal Siyonizm’in elde etmeyi hedeflediği topraklar nedeni ile İsrail’in saldırılarının genişleyeceğini, çatışmaların sadece Filistin ile sınırlı kalmayacağını bildirdi.Akdoğan vaat edilmiş topraklar olduğunu iddia ettikleri alandaki Siyasal Siyonizm’in Büyük İsrail Krallığını kurmak ve yurt elde etme ideolojisi nedeni ile bu ateşin Mısır’a, Ürdün’e, Suudi Arabistan’a, Irak’a, Suriye’ye, İran’a ve Türkiye’ye ulaşacağını iddia etti.

Filistinlilerin yaşadığı katliama dikkat çekmek üzere Bursa Teknik Üniversitesi tarafından Yıldırım Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen ‘İsrail sorunu ve Filistin’ konulu panel, izleyicilerin sorularının yanıtlaması ile sona erdi.