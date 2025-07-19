Rektör Hamza Al, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) 2025 Türkçe Yaz Okulu programı çerçevesinde 14 farklı ülkeden gelen 16 uluslararası öğrenciyle bir araya geldi.

Arnavutluk, Meksika, Macaristan, Endonezya, Moldova ve Rwanda gibi ülkelerden gelen A2 seviyesindeki Türkçe öğrencileri, kültürel etkileşimin ön planda olduğu program kapsamında hem kendi izlenimlerini hem de üniversite yaşamına dair deneyimlerini paylaştı. Programda konuşan Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Üniversitesinin, Araştırma Üniversitesi olma yolunda hızlı ve somut adımlarla yürüttüğü çalışmalar, TÜBİTAK projeleriyle ilgili gelişmeler ve siber güvenlik alanındaki akademik başarılar hakkında uluslararası öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.

Prof. Dr. Al, "Üniversitemizin ‘Aday Araştırma Üniversitesi’ statüsüyle yürüttüğü bilimsel çalışmalar, her geçen gün daha güçlü çıktılar üretmeye devam ediyor. TÜBİTAK projelerinde elde ettiğimiz başarılar, araştırma kültürümüzün ne denli geliştiğinin somut bir göstergesidir. Özellikle siber güvenlik alanında, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ses getiren akademik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu başarılarımızda siz uluslararası öğrencilerimizin katkısını da önemsiyor, sizleri bu sürecin aktif bir parçası olarak görüyoruz. Uluslararasılaşmayı, üniversitemizin gelişimi ve küresel düzeyde etkili olabilmesi için stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz. Sakarya Üniversitesi, farklı kültürleri bir araya getiren zengin bir akademik ortam sunmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.