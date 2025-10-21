Rektör Kaplancıklı öğrencilerle kampüste buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kampüs alanında kurulan öğrenci ve kurum stantlarında gençlerle bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite kampüsünde açılan öğrenci kulüpleri ve çeşitli kurumlara ait tanıtım stantlarını gezerek, katılımcılarla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden Rektör Kaplancıklı, kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve üniversite yaşamına kattıkları dinamizmden dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin görüş ve önerilerini de dinleyen Kaplancıklı, "Üniversitemizin gelişiminde siz öğrencilerimizin enerjisi en büyük gücümüz" dedi.