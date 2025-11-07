Rektör Kaplancıklı, UNESCO tarafından verilen kararı değerlendirdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması kararını değerlendirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, alınan kararın Bilecik ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "UNESCO tarafından verilen bu karar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başta olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz adına büyük bir onur vesilesi olmuştur. Yalnızca Bilecik’in manevi hafızasında değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak değerleri arasında yer alan bilgelik, adalet ve insan merkezli düşünce anlayışının da uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şeyh Edebali Anadolu’nun ruhunu şekillendiren bir gönül insanıdır"

Sözlerine şöyle devam eden Rektör Kaplancıklı, "Şeyh Edebali, hoşgörüyü, birliği, adaleti ve ilmi merkeze alan düşünceleriyle Anadolu’nun ruhunu şekillendiren bir gönül insanıdır. Onun ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü, bugün de hem devlet yönetiminde hem akademik hayatta hem de toplumsal yaşamda yol gösterici bir ilke olmaya devam etmektedir. 2026 yılı boyunca Şeyh Edebali’nin fikir dünyasını ve manevi mirasını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtacak akademik, kültürel ve sanatsal etkinliklerin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bu önemli gelişmeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor; UNESCO nezdinde kabul edilen bu kararın, Şeyh Edebali’nin evrensel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz" dedi.