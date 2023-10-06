Rektör Sarıbıyık: 'Önemli olan kendimize ve çevremize fayda üretmek'

SUBÜ Konuşmaları’nda 6. sezon, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın konuşmacı olarak katıldığı ’Rektör Özel’ başlıklı söyleşiyle başladı. Öğrenciler için birçok sosyal faaliyet imkanı sağladıklarını belirten Sarıbıyık, önemli olanın insanın kendisine ve çevresine fayda üretmesi olduğunu ifade etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nda 6. sezon Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın konuşmacı olarak katıldığı “Rektör Özel” başlıklı söyleşiyle başladı. Moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi İlknur Çakar’ın üstlendiği söyleşi, aynı zamanda 54’üncü SUBÜ Konuşmaları programı oldu. Üniversitenin internet kanalı SUBÜ Haber’den canlı yayınlanan söyleşide üniversitenin ayrıcalıklarından ve imkanlarından bahseden Sarıbıyık, öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.

SUBÜ Konuşmaları’nın önemli bir marka olduğunu, hem akademik hem de sosyal anlamda katkılar sağladığını kaydeden Sarıbıyık, "Bu çerçevede yaptığımız söyleşilerle öğrencilerimizin geleceklerine yön verecek insanlara ulaşmalarının yolunu açıyoruz. Alanında yetkin ve özel konuşmacılar geliyor. SUBÜ stüdyoları büyük bir imkan sağlıyor. Aynı zamanda bu etkinliği, akademik ve sosyal çalışmayı kıymetli bulduğumuz için bir ders olarak da tanımladık. Bu dersin sosyal transkriptin içerisinde ‘Akademik Çalışmalar I’ ve ‘Akademik Çalışmalar II’ şeklinde yer almasını sağlayacağız" dedi.

"Girişimcilik dersi bu kültürü destekleyen önemli bir etmen"

Proje kültürünü öğrencilerin üniversiteye başladıkları ilk yıldan itibaren aşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Sarıbıyık, "Girişimcilik dersi bu kültürü destekleyen önemli bir etmen. Bununla birlikte akademisyenlerimiz de danışmanlıklarıyla öğrencilerini yönlendiriyorlar. Eğer bakılırsa özellikle son 1 buçuk yılda 2209-A ve 2209-B öğrenci proje programlarında en önde gelen üniversitelerden olduk. Öğrencilerimizin birçok projesi kabul edildi. Ülkemizi ileriye taşıyacak olan da gençlerimizin bu kültürü edinerek yeni şeyler ortaya koymak ve inovasyonlar oluşturmak için bir altyapıya sahip olmaları olacak. Üniversitemizde ön lisans düzeyinde de uyguladığımız çift ana dal ve yan dal fırsatları da aslında eksik kalabilecek bir yönü tamamlama imkanı sağlıyor. Örneğin otomotiv okuyan bir öğrencimiz aynı zamanda pazarlama da okuyarak bu anlamda işin iki yönünü de görmüş oluyor" diye konuştu.

"Kariyer imkanları ve planlaması bakımından öğrencilerimize kapıları her zaman açık"

Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Merkezi’nin önemli faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Sarıbıyık, "Bu faaliyetlerin önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile birlikte yürütülüyor. Kariyer imkanları ve planlaması bakımından öğrencilerimize kapıları her zaman açık. Bunun yanı sıra sayıları 60’a ulaşan öğrenci topluluklarımı birbirinden farklı alanlarda sosyal aktivite, sosyalleşme ve birlikte hareket etmek fırsatı sağlıyor. Ben her bir öğrencimizin kendi ilgi alanına uygun bir topluluk bulacağına inanıyorum. Bulamayanlar ise kendi topluluklarını kurma noktasında tabii ki özgürler. Önemli olan kendimize ve çevremize fayda üretmek. Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz geçen yıl yaklaşık 500 öğrencimize 24 saat çalışma ve bir arada bulunarak fikir üretme imkanı verdi. Oradan 70 takımla Teknofest 2023’e katıldık ve birçok önemli başarı elde ettik. Bu tarz ortamlarda bulunmak, hem kendi üniversitenizden hem de başka üniversitelerden insanlarla tanışmak, destek olmak ve yardımlaşmak son derece kıymetli. Öğrencilerimizin buralarda yer almalarını ve aktif bir öğrencilik hayatı geçirmelerini muhakkak öneriyorum" şeklinde konuştu.