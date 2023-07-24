Rektör Sarıbıyık'tan üniversite adaylarına öneriler

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak üniversite tercihleri öncesinde adaylara önerilerde bulundu. Sarıbıyık, yetenekleri dikkate almanın önemine değinirken sevilerek yapılacak mesleğin iş hayatındaki mutluluğun anahtarı olduğunu ifade etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz’da başlayacak ve 8 Ağustos’ta sona erecek tercih süreci öncesinde üniversite adaylarına önerilerde bulundu. Önerilerinde yeteneği ön plana çıkaran ve hayallerin peşinde koşarken de gerçeklikten kopmamanın altını çizen Sarıbıyık, günümüzde rekabetin üst seviyede olduğunu söyleyerek bilginin yanında becerilerin de geliştirilmesi gerektiğini, SUBÜ’nün bu konuda öncü olduğunu ifade etti. Sarıbıyık, “Bu sebeple üniversite tercihinde bireysel yetenekler kesinlikle dikkate alınmalı. Severek okunacak ve mezun olduktan sonra da severek çalışılacak bir bölüm tercih edilmeli. Bu hem okuma motivasyonu sağlayacaktır hem de ömür boyu sadece para için değil keyif alınan bir şey için de çalışmayı beraberinde getirecektir. Şehir tercihi de kariyer planlaması için önemli başlıklardan. Bu nedenle üniversite adayları geleceklerini kurgulayabilecekleri şehirleri tercih etmeliler. Hızla değişen dünyada proaktif yaklaşarak geleceğin mesleklerini de dikkate almalılar” dedi.

“Yaşam konforuna uygun bir meslek seçilmeli”

Yurt dışının eğitim hayatına ve kişisel gelişime büyük katkılar sağladığını vurgulayan Sarıbıyık, “Bu sebeple tercih edilecek üniversitenin yurt dışı imkanları mutlaka araştırılmalı. Yaşam konforuna uygun bir meslek seçilmeli. Sevilen bir alanı tercih etmek o alanda uzmanlaşma isteğini artıracak ve bunu kolaylaştıracaktır. Bilginin yanı sıra becerilerin de geliştirilmesine olanak sağlayan bir tercihte bulunulmalı. Proje kültürünü kazanmak iş hayatında ön plana çıkmayı ve yeniliklerin hayata geçirilmesinde öncü olmayı mümkün kılıyor. Bu nedenle proje tabanlı, uygulamalı eğitim yapan ve öğrenciyi merkeze alan üniversitelerin bir ayrıcalığı bulunuyor. Son olarak her şey dersten ibaret değil. Sosyallik kazanmadan bilgi de beceri de eksik kalabiliyor. Bu yüzden adaylar üniversitelerin sunduğu sosyal ve kültürel imkânları da mutlaka dikkate almalılar” diye konuştu.