Rektör Tabakoğlu ve ekibi Bulgaristan'da

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet, Bulgaristan’ın Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım’ı ziyaret ederek, kurumları ve tıp fakültesi hastanesi hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Trakya Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Dış İlişkiler Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Gürgendereli’nin yer aldığı ziyarette, Mestanlı Belediyesi’nin yürütmekte olduğu faaliyetler ve Trakya Üniversitesi ile gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve projeler görüşüldü. Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Trakya Üniversitesi heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen yakın iş birliğinin daha da güçlendirilerek sürdürülmesine hazır oldukları ifade etti.

Mestanlı’da çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Başkanımız İlknur Kazım ile önemli görüş alışverişlerinde bulunduk. Görüşmelerimizde hem üniversitemizi hem de sağlık imkanlarımızı tanıtma fırsatı bulduk. Uluslararası öğrenci konusunda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak Bulgaristan’dan çok sayıda öğrenciye eğitim veriyoruz. Yeni dönemde açılacak olan uluslararası öğrenci kontenjanları ile Bulgaristan’dan ve Mestanlı’dan daha fazla öğrencimizi Trakya Üniversitesi’nde görmekten memnuniyet duyacağız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu’nun ev sahipliği için teşekkür ettiği Başkan İlknur Kazım ise hediye takdim etti.

Heyet Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni inceledi

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki heyet, "Cep Herkülü" olarak tanınan ünlü sporcu Mestanlılı Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan spor kompleksini de gezdi. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım’ın eşlik ettiği heyet, hatıra fotoğrafı çektirdi.