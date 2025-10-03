Renault Eylül'de 11 bin 529 adet satışla en çok satan marka oldu

Renault, Eylül ayında gerçekleştirdiği 11 bin 529 adet satışla en çok satan marka oldu. Renault’nun sevilen yerli üretim modellerinden Clio ve Megane Sedan, yılın ilk dokuz ayında en çok satılan ilk iki model olurken, Eylül ayının en çok satan modeli ise Megane Sedan oldu.

Eylül ayında toplam 11 bin 529 satış adediyle en çok satan marka olan Renault, yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği 92 bin 95 adetlik satışla en çok tercih edilen marka oldu. Markadan yapılan açıklamaya göre; Renault’nun yerli üretim modelleri Clio ve Megane Sedan da satış rakamlarıyla öne çıkmaya devam etti. Megane Sedan, Eylül ayının en çok satılan modeli olurken, Clio da Eylül ayında en çok satılan ilk üç model arasında yer aldı. Bunun yanı sıra Clio, yıl boyunca gerçekleşen 34 bin 246 adetlik satışla en çok tercih edilen model oldu. Megane Sedan ise 32 bin 569 adetlik satış rakamıyla Clio’yu takip ederek en çok satan ikinci model olarak kayıtlara geçti.