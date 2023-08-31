Renault, Münih IAA Mobility 2023'te yerini alıyor

Renault, IAA Mobility 2023'te yeni Scenic E-Tech elektrikli modelinin dünya tanıtımını yapacak.

Renault, Münih IAA Mobility 2023'te yerini alıyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Renault, IAA Mobility 2023’te yeni Scenic E-Tech elektrikli modelinin dünya tanıtımını yapacak.

Renault, , IAA MOBILITY 2023’TE Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. DünGlobal otomotiv devi, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül’e kadar gerçekleşecek olan Münih’teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay Panaromik Cam Tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Renault’nun 4 Eylül saat 10.50’de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

Münih Odeonsplatz’ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda; Yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.