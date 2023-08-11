Renault yeni Austral E-tech full hibrit Türkiye'de

Yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla Ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor.

Bugüne kadarki en iyi Renault olarak mayıs ayında lanse edilen ve büyük ilgiyle karşılanan yeni Renault Austral, 200 hp E-Tech full hybrid motoruyla ağustos ayında Türkiye’de yollara çıkıyor.

Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıkacak Austral E-Tech full hybrid, kendi kendini şarj eden ve yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayan E-Tech full hybrid motor seçeneğiyle yepyeni bir deneyim sunuyor. Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, şehir içinde yüzde 80’e varan elektrikli sürüş, 20 sürüş destek sistemi (ADAS), MULTI-SENSE ayarları ve Renault’nun en yeni dört tekerlekten yönlendirme sistemi ‘gelişmiş 4Control’ ile ileri bir teknoloji seviyesi sağlıyor. Araç, opsiyonlar hariç 1 milyon 926 bin TL fiyatıyla Ağustos sonunda Renault yetkili satıcılarında kullanıcılarla buluşacak.

200 hp E-Tech full hybrid motor

Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans daha fazla sürüş keyfi sunuyor. Kendi kendini şarj eden tamamen yeni E-Tech ‘tam hibrit’ güç-aktarma sistemi, 200 hp gücünde motorla kombine ediliyor.

Şehir içindeki yolculukların yüzde 80’ini elektrikli modda yapmaya imkân sağlayan yeni motorda, batarya; yavaşlama ve frenleme sırasında şarj oluyor, bu sayede prize takmadan elektrikli sürüş keyfi yaşanıyor.

Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir ’e-motor’ ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.