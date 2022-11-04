Renay Onur: 'İstanbul Maratonu, şehrin keyfini çıkarmanız için bir bayram'

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 44. Nkolay İstanbul Maratonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trafikten sıkıldığınız, eve gitmek için sürekli dakika saydığınız yollarda sıfır araba, sıfır trafik, sıfır egzoz olacak. Şehrin keyfini çıkarmanız için bir bayram diyorum" dedi.

Bu yıl 6 Kasım Pazar günü 44. kez düzenlenecek olan İstanbul Maratonu öncesinde Maraton Fuarı da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Fuar Merkezi’nde açıldı. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, fuarda İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Onur, fuara tüm spor severleri davet ettiğini belirterek, "Fuarın iki amacı var. 42 km, 15 km ve paten yarışına katılacak olanların göğüs numaralarını ve çantalarını alabildikleri yer. Şöyle bir önemi de var. Bütün önemli spor markaları burada. Sporla ilgili olan spor malzemesi alan kişilerin tüm yıl boyunca alabilecekleri şeyleri hem bir arada hem de uygun fiyata bulabilecekleri yer burası. Yarışa katılsınlar katılmasınlar, katılacak olanlar kitlerini almaya katılmayanların da fuarı görmeye Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’ne davet ediyoruz. Fuar, cumartesi saat 18.00’e kadar açık olacak" şeklinde konuştu.

"İstanbullular simitlerini alıp güzel rotanın keyfini çıkarsın"

İstanbul halkını ve tüm sporseverleri trafiğe kapalı olan maraton parkurunda eğlenceye davet ettiğini vurgulayan Onur, "Futbolu bir kenara koyarsak Türkiye’de 44 yıldır yapılan uluslararası bir etkinlik muhtemelen yoktur. 44 yıldır buraya destek vermiş hem yöneticiler hem de çalışanlara teşekkür etmek lazım. Çok önemli bir değer. Önemi şu; biz maraton bittiğinde ertesi sabah burada koşan yabancı Kenyalı atletleri, kirlenen yolları, kapanan trafiği konuşuyorsak o zaman pek bir yere götüremiyoruz demektir. İstanbullular olarak yola çıkıp, orada koşanları takip edip, koşuyu anlamaya çalışıp atletleri destekliyorsak o zaman bu yarış büyümeye başlıyor. Benim bütün İstanbullulardan ricam şansımıza hava da çok güzel. Pazar günü 09.00 ila 13.00 arasında Beşiktaş’tan başlayarak Galata Köprüsü’ne kadar kendileri, aileleri eşleri dostları ile bu yarışın keyfini çıkarmaları. Alsınlar İstanbul simitlerini, güzel rotanın Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü’ne kadar keyifle oradan akacak olan 60 bin kişiyi takip etsinler. Her yaştan her ülkeden farklı sivil toplum kuruluşlarından insan olacak. Yol üstünde de 20’ye yakın müzik grubu olacak. Eğlencesi olacak. Festival alanı gibi. Trafikten sıkıldığınız, eve gitmek için sürekli dakika saydığınız yollarda sıfır araba, sıfır trafik, sıfır egzoz olacak. Şehrin keyfini çıkarmanız için bir bayram diyorum o güne" ifadelerini kullandı.

"42 km 10 bin kişi tamamlarsa orta seviyeye geliriz"

Renay Onur, 42 km parkurunu 10 bin kişinin tamamlamasıyla diğer maratonlar arasında orta seviyelere gelebileceklerinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz çok net. Biz 2 sene önce 5 yıllık bir plan yaptık. 2025 yılında 42 km etabını Türk yabancı 10 bin kişinin bitirdiği bir yarış haline gelecek İstanbul Maratonu. Bu da bizi dünyadaki maratonlar arasında büyüklük açısından orta seviyeye getirecek. Ben 10 bini bulduktan sonra 42 km katılımının çok daha artacağını biliyorum. Sonra bakacağımız yer, şu anda parmakla gösterdiğimiz New York, Londra, Berlin ve Tokyo maratonları. Bunlar kayıtlar açılıyor. Ertesi sabaha varmadan 50 bin kişilik kayıtlar bitiyor. Biz bir ay önce kayıtlar bitti. Oldukça azar işitiyoruz. ’Niye bitti, nasıl bitti, kayıt yaptıracaktık, kalmadı’ diyorlar. Biz de diyoruz ki ’Seneye iki ay önce bitecek, 1 sene sonra 3 ay önce bitecek’. Kayıtların ne kadar erken kapanması o yarışın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ülkenin ve şehrin o spora ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yavaş yavaş o yola girdik bence."

"Türkiye’de spor kültürü adına iyi şeyler olduğunu görüyorum"

Kurucusu olduğu Adım Adım Derneği’nin Mustafa Koç ödülünü almasına da değinen Onur, "Bu hafta heyecanlı bir hafta. Bir, bizim için yılın etkinliği. 6 Kasım’daki maratona fuarla beraber hazırlanıyoruz. İki, salı günü de çok anlamlı bir ödül aldık. Benim diğer Adım Adım şapkamla. Itır Erhart ile birlikte bana verdiler. Çok büyük bir aile adına aldık. Koç ailesi, olimpiyat komitesi iş birliği ile veriliyor bu ödül. Spora bakış açısını, tabanda sporun gelişmesi açısından bu tür organizasyonlara ve topluluklara verdikleri önemi göstermesi açısından bence çok önemli bir ödül olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de spor adına spor kültürü adına iyi şeyler olduğunu görüyorum. Bunun için de çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş - Galata Köprüsü arasındaki mesafenin keyifli olacağına eminim"

Renay Onur, tüm spor severleri ve İstanbulluları maratona davet ederek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Pazar günü herkesi koşmaya herkesi parkurda koşanları eğlenceyi festivali izlemeye davet ediyorum. Beşiktaş’tan Galata Köprüsü arasındaki mesafenin keyifli olacağına eminim. Herkes pazar günü 09.00 ila 13.00 arası şehre insin."