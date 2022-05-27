'Rent a car' şirketinden akıl almaz tuzak: Araçlara zarar verip müşterileri dolandırmışlar

Müşterilere kiraladıkları araçlara bir süre sonra zarar verip alınan 'provizyon' ya da 'depozito' bedellerini masraf göstererek el koyan 9 rent a car şirketine operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık yaparak haksız kazanç sağlayan ve müşterileri mağdur eden 10 şüphelinin 8'i yakalandı.

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  • 27.05.2022 16:57
  • Güncelleme: 27.05.2022 16:57
'Rent a car' şirketinden akıl almaz tuzak: Araçlara zarar verip müşterileri dolandırmışlar

İstanbul’da 9 araç kiralama firmasının, müşterilerini akıl almaz bir tuzakla dolandırdığı ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelen çok sayıda ihbar sonrası, ekipler olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyete ihbarda bulunan vatandaşlar o firmalardan araç kiraladıktan bir süre sonra araçlarında çizikler ve çeşitli hasarlar gördüklerini, ancak bu hasarları kendileri vermedikleri halde firmaların kendilerinden aldıkları provizyon ve depozitolarını tamir masrafı olarak el koyduklarını söyledi. Yapılan ihbar ile ilgili teknik ve fiziki takibin ardından, bu sabah 10 şüphelinin yakalanması için 10 ev ve 1 işyerine baskın düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık olayına karışan rent a car görevlisi 8 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 3 silah, bu silahlara ait mermiler v çok sayıda evrak ele geçirildi. Yapılan tespitlerde şüphelilerin kiraladıkları araçları GPS yardımıyla buldukları ve çeşitli zararlar vererek ücretini vatandaştan istediği saptandı. Yakalanan 8 kişi emniyete getirilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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