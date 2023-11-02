Resim ve İllüstrasyon Okulu'na başvurular başladı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çizim yeteneğini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler için “Resim ve İllüstrasyon Okulu”na ev sahipliği yapacak. “Karakter tasarım”, “resim”, “illüstrasyon” ve “dijital illüstrasyon” olmak üzere 4 farklı atölyede eğitimlerin verileceği okula başvurular başladı.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), belirli düşüncelerin en yalın ve en hızlı şekilde anlatılmasına yardımcı olan illüstrasyon ve resim sanatı için kapsamlı bir eğitim programını meraklılarıyla buluşturuyor. “Karakter tasarım”, “resim”, “illüstrasyon” ve “dijital illüstrasyon” olmak üzere 4 farklı atölyede 8 hafta boyunca eğitimlerin verileceği okula başvurular, 17 Kasım’a kadar devam edecek. Atölyelerde dersler 24 Kasım’da başlayacak.

El becerilerini geliştirecekler

Okulda karakter tasarım atölyesine 7-8 yaş, resim atölyesine 9-15 yaş, illüstrasyon ve dijital illüstrasyon atölyesine ise 16 yaş ve üzerindeki kimseler başvurabilecek. Katılımcılar, karakter atölyesinde çizim yeteneğini keşfederken hikâye üretebilme, anatomi becerilerini geliştirme gibi pek çok kazanım elde edecek. İnsanların kendisini en iyi şekilde ifade edebildiği disiplinlerden birisi olan resim atölyesinde ise çocuklar el becerilerini geliştirerek resim sanatına ilişkin pek çok önemli bilgi elde edecek. Eli kalem tutan herkesin özgüven kazanabileceği illüstrasyon atölyesinde kursiyerler verimli vakit geçirerek sanatın iyileştirici gücünden faydalanacaklar. Dijital illüstrasyon atölyesinde de geleneksel yöntemler ile uyarlamalar yapılıp mevcut çalışmalar dijitale aktarılacak. Atölyede yazı fontu denemeleri, karakter tasarımı ve farklı tarzlarda çizimler yapılacak. Dijital illüstrasyon atölyesine katılmak isteyenler kursiyerler, procreate uygulaması ile uyumlu tablet ve kalem ile atölyeye katılım sağlayabilecek. Tüm atölyelerin sonunda ise katılımcıların online dergi projelerinde yer alması sağlanacak. Dergi hazırlama atölyesi, 19 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Örnek çalışmalar gönderecekler

Resim ve illüstrasyon atölyesine katılmak isteyen kursiyerler, örnek çalışmalarının üç tanesiyle Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)’ne gelerek kayıt yaptırabilecek. Çalışmalarını getirmeyen adayların ise başvuruları geçersiz sayılacak. Dijital illüstrasyon atölyesine [email protected] adresi üzerinden kayıt yapılabilecek. Bu atölyeye kayıt için de yine üç örnek çalışma gönderilmesi zorunlu tutulacak.