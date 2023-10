Resmi geçide 350 metrelik bayrak ile katıldılar

TAKİP ET

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyet’in 100 yılı, geniş katılımlı bir törenle kutlandı. Törende 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, görsel bir şölene imza attılar.

Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları, saat 09.30’da kaymakamlıkta Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, protokol üyeleri ile vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti. Tebriklerin ardından protokol üyeleri Şehit Hamdibey Meydanı’ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tören alanında bulunanların bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Odabaş, “Bugün yüce Türk milletinin tüm bireylerinin büyük devlet adamı Atatürk’ün önderliğinde kenetlenerek çağdaş Türkiye

Cumhuriyeti’nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan ettiği günün 100. yıldönümüdür. Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla coğrafyamızdaki hâkimiyetimizin birinci yüzyılını tamamlarken Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ’Türkiye Yüzyılı’ ülküsüyle şevkle, yeni bir dinamizmle ve yeni bir heyecanla Bismillah diyoruz” dedi.

Cumhuriyetin Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez

bağımsızlık iradesinin en güzel eseri olduğunu belirten Kaymakam Odabaş, “Cumhuriyet vatanın bölünmez toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak özgürlük ve bağımsızlık uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışının en güzel ifadesidir. Bir yönetim şekli olmanın ötesinde, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı, çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla geçtiğimiz yüzyılda Türk insanının önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyet, kurumları, kudreti ve önderliği ile bilimde, eğitimde-kültürde, sağlıkta, ekonomide, sosyal yaşamda, askeri alanda var olan tüm kazanımlarımızın ve değerlerimizin, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek adına attığımız her adımın, aldığımız her yolun şaşmaz güvencesi olmuştur. Şanlı tarihimizin bu topraklardaki son devleti Türkiye Cumhuriyeti devleti ile ülkemiz, 100 yıllık süreçte ulusal bağımsızlığını elde etmiş, ulusal egemenliği ile siyasal ve toplumsal yaşamda meydan gelen reform ve dönüşümlerle, tarihi sorumluluğunun bilincinde olarak dünyada söz sahibi olan bir ülke konumuna gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında da hakikatin sesi olma yolundaki kararlılığını sürdürmeye devam edecektir” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" sözlerini hatırlatarak gençlere seslenen Kaymakam Odabaş, “Sevgili gençler; Atatürk’ün ’Hangi istiklal vardır ki, yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin. Tarih, böyle bir olayı kaydetmemiştir’ sözlerini aklınızdan bir an bile çıkarmayınız. Hiç şüphe yok ki Cumhuriyet gençliği olarak sizler bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşerseniz, onun engin yurtseverliğinden ve fikirlerinden ilham alıp vazifeye atılmak için biran bile tereddüt etmeyeceksiniz. Ve muhtaç olduğunuz kudretin damarlarınızdaki asil kanda dolaştığını bileceksiniz. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Ey Türk milleti muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu vatan Türk milletinindir. Emanetiniz emanetimizdir. Nice yüzyıllara diyorum. Yaşasın Türkün yüzyılı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılı” diyerek sözlerini tamamladı.

Programda öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okurken, halk oyunları ekibi de gösteriler sundu. Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle düzenlenen sportif faaliyetler ile şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. 100 kişilik öğrenci ile “Cumhuriyet Güneşi” adlı gösteri sunulurken, halk oyunları, "100. Yılda 100 Uçan Balon" etkinliği ve resmi geçit töreni ile program sona erdi. Resmi geçit töreninde öğrenciler 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdılar.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sivil ve askeri erkan, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, oda başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.