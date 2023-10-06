Ressam Bünyamin Kara'nın '12 Pencere' Metal İş Sergisi açılıyor

Fatih Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı, Ressam Bünyamin Kara’nın ’12 Pencere’ Metal İş Sergisi Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde açılıyor.

Anadolu’nun kültürel miraslarından yola çıkarak geçmiş, şimdi ve geleceğe odaklanan ’12. Pencere’ Metal İş Sergisi binlerce yıldır günümüze ve ruhumuza derin izler bırakan Anadolu topraklarının çok kültürlü, çok dinli ve çok uluslu katmanlarına odaklanıyor. Biçim ve içerik açısından güçlü bir dengeye ulaştığı görülen Bünyamin Kara’nın Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek 18. kişisel sergisi, estetik değerlerden taviz vermeden geçmiş ve gelecek arasında iletişim kurmaya çalışıyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nin özgün sergilere evsahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, “Bünyamin Kara Hocamızın kıymetli eserlerinin yer aldığı sergiyi sanatseverlerle buluşturmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Hocamızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

6 Ekim Cuma günü açılışı yapılacak sergide, sanatçının 14 metal işinden oluşan eserleri bulunuyor. Bünyamin Kara “12. Pencere” Metal İş Sergisi 6 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.