Ressam İbrahim Aşık, 'Gün Dökümleri'ni sanatseverlerle buluşturdu

Ressam İbrahim Aşık, resim sanatının 40. yıl dönümünde “Gün Dökümleri” isimli sergisini Küçükçekmecelilerle buluşturdu.

Ressam İbrahim Aşık, resim sanatının 40. yıl dönümünde “Gün Dökümleri” isimli sergisini Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Yapıtlarında insana özgü hümanizmi, umutları, herkesin duyumsayamadığı nesnelerdeki nefesi, renklerle, beneklerle anlatan sanatçının 65 eseri, 22 Eylül’e dek AKSM’de ziyaret edilebilecek. Sergi açılışını torunlarıyla birlikte gerçekleştiren sanatçı, “Gün Dökümleri” isimli sergisini Cumhuriyet’in 100. yılına ve tüm aydınlık çocuklara armağan ettiğini ifade etti.

Resim sanatında 40. yılını deviren İbrahim Aşık, “1983 yılından beri profesyonelce resim yapıyorum. Kozmik yağmurda yüklendiklerimi taşıyamadığımı hissettiğimde en sonunda bunları tuvale aktarmaya başladım. Resim yaparak huzur buluyorum. Soyut dışavurumcu olarak tanımlıyorum sanatımı. Tuvallerimde herkes kendinden bir şeyler bulabilir” diye konuştu.