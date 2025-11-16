Ressam ve heykeltıraş Orhan Albaş öğrencilerine 3 günde resim yapmayı öğretiyor

Yaptığı dev mısır heykeli için söylediği "Ben de beğenmedim" sözleriyle sosyal medyada gündem olan ressam ve heykeltıraş Orhan Albaş, yaklaşık 2 yıl önce Şişli’de kurduğu atölyede öğrencilerinde resim yapmayı öğretiyor. 3 gün süren 45 dakikalık eğitimle öğrenci yetiştiren Albaş, "İnsanoğlu her konuda yeteneklidir. İklim ve şartlar insanları bir şey yapar. Benim iklimime gelenler nasipli insanlar diye düşünüyorum. Çabuk öğretiyorum çünkü teferruatları sevmiyorum. Ne kadar çalıştıysam o tecrübeyi bir an evvel insanlara öğretmek istiyorum" dedi.

Yaptığı dev mısır heykeli için söylediği "Ben de beğenmedim" sözleriyle sosyal medyada gündem olan ressam ve heykeltıraş Orhan Albaş, yaklaşık 2 yıl önce Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bir atölye kurdu. Albaş, kendisine ulaşan öğrencilere 3 gün süren 45’er dakikalık dersler veriyor. Bu süreçte teferruat öğretmediğini iddia eden Albaş, öğrencilerini ilk ders itibarıyla resim yapmaya başlıyor. Albaş, bilgi birikimini öğrencilerine aktarırken, tuvalin başına oturan öğrenciler 3 günün ardından dünya standartlarına uygun eserler ortaya çıkartabiliyor.

"Birçok kişi atölye açıyor, birçok kişi öğrenci yetiştirir duruma geliyor"

Resim derslerinin ardından öğrencilerinin hayatlarının değiştiğini belirten Ressam Orhan Albaş, "Dünyanın her yerinde, hemen hemen 16 ülkede eserlerim var. İstanbul’un meydanlarında 100 tane heykelim var. 2 atölyemde sadece birisi devlet büyüklerine açık. Yaklaşık 2 yıldır da halka açtım. 200’den fazla kadın öğrencim var, erkekleri ortamı bozmasınlar diye almıyorum. Öğrencilerime 3 günde resim öğretiyorum. Çabuk öğretiyorum çünkü teferruatları sevmiyorum. Ne kadar çalıştıysam o tecrübeyi bir an evvel insanlara öğretmek istiyorum. Onlar da teferruatlara uğraşmasınlar diye. Gelenlere değil, gidenlere seviniyorum öğrettiğim için. Birçok kişi ekmek parası kazanıyor, birçok kişi yurtdışına gidiyor. Birçok kişi atölye açıyor, birçok kişi öğrenci yetiştirir duruma geliyor. Teferruatsız 45 dakikada insanlara resim öğretiyorum. İnsanoğlu her konuda yeteneklidir. İklim ve şartlar insanları ‘bir şey’ yapar. Benim iklimime gelenler nasipli insanlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplam 45 dakika tamamlanmadan oturup resim yapmaya başlıyorlar"

45 dakika içinde öğrencilerinin resim yaptığını ifade eden Albaş, "İlk ders 5 dakika sürüyor, tonlama dersi. Okulda bize 2 yılda öğrettiler. Hala da 2 yılda öğretiyorlar. Anatomi dersini ben 4 yılda öğrendim. Ben şimdi 5 dakika da öğretiyorum ve öğrencilerime sorduğumda çok iyi anladıklarını söylüyorlar. Üçüncü ders fon dersi, dördüncü ders aktarma dersi. Toplam 45 dakika tamamlanmadan oturup resim yapmaya başlıyorlar. Dünyanın her yerinden geliyorlar. İsviçre’den davet aldım resim yapmam için ancak ülkemi çok seviyorum, ülkemdeki insanlar da beni çok seviyorlar. Hayatımın her döneminde başka işleri bile resim gibi yaptım. Çizerek makine yaptım, çizerek fabrika kurdum ama en sonunda doğru olan şey benim akademik olarak resme dönmemdi. Çok hızlı bir insanım, birkaç insanın yaşadığı hayatı yaşadım. Ortaya çok büyük değerler koydum. İnsanların kalplerinde bir an önce bir umut, bir ateş yakmak istiyorum. Hayaller kursunlar" diye konuştu.

"Bu süreçte 20’ye yakın tablo ürettim"

Yaklaşık 4 aydır Ressam Orhan Albaş ile resim yapıp tablolarını sattığını kaydeden Zehra Nur Karaman, "İnstagram reklamlarında Orhan Hoca’yı görerek geldim. Yaklaşık 4 ay gibi bir süreci tamamladık. Orhan Hoca teferruatla uğraştırmadan ilk günden tuval başına oturtuyor. Bu süreçte 20’ye yakın tablo ürettim ben. Direkt yağlı boya tablo yapmayı öğreniyoruz. Fon, aktarma, tonlama dersleri İlk 3 gün aslında yanı dersleri görüyoruz. 45 dakikanın totalinde. Sonrasında ise direkt resim yapmaya başlıyoruz. Buraya her gün yeni öğrenciler geliyor. Sadece bu resim dersini görmek için yurtdışından 3 günlüğüne gelenler bile var. 200’ye yakın öğrencisi var. Tabloları satıyoruz, internet üzerinden sipariş alıyoruz. Bize gayet katkısı oldu" şeklinde konuştu.