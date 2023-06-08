Ressamlar, Hersek Bölgesine hayran kaldılar

Yalova Altınova Belediyesi’nin 5. Uluslararası resim sergisine 6 ülkeden 32 ressam eserleriyle katıldı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, sergiye katılan ressamları Hersek Lagününde ağırlayarak, bölge hakkında bilgi verdi. Başkan Oral, misafirlerini ilk olarak Altınova Hersek Dilburnu Deniz Müzesi’ni gezdirdi. Oral, bölgenin önemli açık hava deniz fenerleri müzesi olacağını söyledi.

Hersek Bölgesinin Türk ve dünya tarihi açısından öneminin yeni anlaşılmaya başlandığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Hem antik dönem hem de Osmanlı dönemine ait iki deniz fenerinin bir arada tek yer olan Hersek Lagünü’dür. Aynı zamanda böylesi bir bölgede arkeolojik kazının yapıldığı tek yer de Hersek’tir" dedi.

Antik Çağdan Osmanlı’ya

Oral sözlerini şöyle sürdürdü; "Antik Çağdan Osmanlı’ya deniz fenerleri ilgili tarihi bir yolculuk, tarihe dokunduğunuz ve keşfedeceğiniz önemli bir merkez olacak. Altınova Hersek Dilburnu Deniz Müzemizin açılışını da en kısa zamanda yapacağız. Ayrıca dünyanın ünlü deniz fenerlerinin replikalarının yanı sıra sosyal tesisler yer alacağı bir yer olacak”

Deniz Müzesi’nin ardından Başkan Oral ve misafirleri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni gezdiler. Bölge hakkında bilgi alan ve bitkileri tek tek inceleyen ressamlar Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kaldılar.