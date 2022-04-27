Restoran Haftası'nın 11'incisi Akasya'da açılış yapıyor

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek Restoran Haftası, 'Sürdürülebilirlik' teması özelindeki menüleri ile lezzet severlere farklı deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

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  • 27.04.2022 15:54
  • Güncelleme: 27.04.2022 16:08
Restoran Haftası'nın 11'incisi Akasya'da açılış yapıyor
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bu yıl 11’incisi düzenlenecek Restoran Haftası, ‘Sürdürülebilirlik’ teması özelindeki menüleri ile lezzet severlere farklı deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehrin yaşam kültürüne katkı sağlamayı hedefleyen Restoran Haftası, Türkiye’nin ilk gastronomi festivallerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu yıl ‘Sürdürülebilirlik’ teması ile gerçekleşecek etkinlik, 5-31 Mayıs tarihlerinde Metro Türkiye’nin ana sponsorluğu, Akasya AVM’nin alışveriş merkezi sponsorluğu ve Hellmann’s’ın sokak lezzetleri sponsorluğunda Dude Table tarafından düzenlenecek. Tüm gastronomi tutkunlarını bu yıl da yeni lezzet deneyimleri yaşamaya davet eden Restoran Haftası kapsamında Türkiye’nin önde gelen restoranları, etkinliğe özel olarak oluşturdukları sürdürülebilirlik temalı menülerini uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturacak.

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Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı, Türkiye’nin ilk gastronomi apoletini taşıyan Restoran Haftası’nda, etkinliğe özel olarak hazırlanmış menüler sunulacak. 100’ün üzerinde restoranın katılacağı Restoran Haftası’nda birbirinden özel tatlar uygun fiyatlarla lezzet tutkunlarıyla buluşacak. Restoran Haftası’na katılan markalar menülerini ‘sürdürülebilirlik” teması kapsamında, atıksız mutfak disiplinine uygun, yerel&coğrafi işaretli, vegan&vejetaryen menüler olarak üç kategoride oluşturacak.

İHA

SHA Editör
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