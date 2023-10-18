Restoranda unutulan altın ve dövizleri polise teslim etti

Ankara’da restoran müdürü, bir müşterinin unuttuğu altın ve döviz dolu poşeti polise teslim etti. İşletme sahibi, çalışanına Osmanlı padişahlarının resimlerinin olduğu tablo hediye etti.

Keçiören’de bir restorana gelen iki müşteri, yanlarında poşet içindeki 650 dolar, 100 euro ve bir miktar altını yemek yedikleri masada unuttu. Yaklaşık 80 bin lira değerindeki paraları ve altınları bulan restoran müdürü Mehmet Akyıldız, durumu patronu Hasan Hüseyin Atalay’a bildirdi. Para ve altınları daha sonra polise teslim eden Akyıldız’ın örnek davranışı çevresindekiler tarafından taktirle karşılandı. İşletme sahibi Hasan Hüseyin Atalay, çalışanına adaletli davrandığını belirterek, Osmanlı padişahlarının resimlerinin olduğu bir tablo hediye etti.

“Poşetin unutulduğunu fark ettim”

Yaşanan durumla ilgili konuşan Mehmet Akyıldız, “Gece saat 05.30 sıralarında iki müşterimiz geldi. Çorba içmek istedi, çorbalarını servis ettikten sonra telefon görüşmesi yaptılar. Telefon görüşmesini bayağı bir tartışmalı yaptı, sonrasında sinirlenerek gitti. Gittikten sonra masaya tekrar geldiğimde bir poşetin unutulduğunu fark ettim. Poşetin içine baktığımda piyasa değeri 22 bin lira civarında döviz ve 60 bin lira civarında ziynet eşyasının unutulduğunu fark ettim. Bunları direkt kasada emanete alarak, ertesi gün karakola teslim etmek için işletme sahibimize haber verdim” dedi.

İşletme sahibi Hasan Hüseyin Atalay ise, “Öncelikle böyle dürüst bir personel ile çalıştığım için gurur duyuyorum. Kimin neyi kaldıysa, miktarının ne olduğunun hiç önemi olmadan böyle şeylerde bana bilgi verir. Bununla ilgili biz emniyetle irtibata geçip, sahiplerini bulup veriyoruz. Personelimizi yanımıza alarak ona ödül takdim etmek istiyorum. Olumlu davranışından dolayı kendisini tebrik ediyoruz” diye konuştu.