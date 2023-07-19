Restorasyon sonrası ilk namaz, ilk heyecan

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 1795 yılında yapılan sayılı tarihi yapılardan olan Mahkeme Camii’nin restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.

Yaklaşık 10 ay önce başlayan caminin restorasyonu hakkında bilgi veren İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş, “On binlerin uğrak yeri olan Mahkeme Camii’nin içerisi, dış cephesi, çatısı yenilenmiş, özgün malzemelerle bozulmalar ve hasarlar giderilmiş, aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Biliyor ki, ’Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder’. Camimizin masrafları da Edremitli vatandaşlarımız, esnafımız tarafından karşılanmıştır. Bu restorasyon ile camimizin ömrü çok uzun yıllar daha uzatılmıştır. İnşallah emeği geçenlerden, zahmet çekenlerden, yardım edenlerin hepsinden Allah razı olsun. Darısı diğer bakıma ihtiyaç duyulan camilerimiz içinde olsun" dedi.

Cemaatsiz caminin olmasının bir önemi olmadığına da dikkat çeken Durmuş, “Bundan sonra Allah’ın izniyle sıra mahalle halkımızın, çarşı esnafımızın camimizi cemaat olarak şenlendirmeleridir. Çünkü cemaatsiz caminin hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Eski şadırvanın aslına uygun olmadığı için yıkıldığını da dile getiren Durmuş, "Anıtlar Kurulu kararı ile eskiden uygun şekilde yapılmadığı için şadırvan yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi yapılması konusunu gündeme aldı. İnanıyoruz ki Büyükşehir Belediyesi kısa sürede yaparak cemaatimiz olan sahibine teslim edecek. Kendilerine şimdiden gösterdikleri büyük ilgiden dolayı vatandaşlarımız adına teşekkür ederiz" diye konuştu.