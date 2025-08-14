Retina ve vitreus hastalıklarına dikkat

Göz sağlığı, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle retina ve vitreus kaynaklı hastalıklar, erken dönemde fark edilip tedavi edilmediğinde kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor.

Bu alanda önemli uyarılarda bulunan Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yurdacan Demir, ileri teknoloji destekli vitreoretinal cerrahilerin (vitrektomi) önemine dikkat çekti.

Vitreoretinal cerrahi (vitrektomi) ile Görme Kaybının Önüne Geçilebiliyor

Retina yırtıkları, retina dekolmanı, diyabetik retinopati, makula deliği ve epiretinal membran gibi ciddi göz hastalıklarında kullanılan vitreoretinal cerrahi (vitrektomi), gözün arka segmentine özel mikroskobik aletler ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle yapılan ileri düzey bir müdahale yöntemi olarak öne çıkıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Op. Dr. Yurdacan Demir, "Vitreoretinal hastalıklar genellikle sinsice ilerler ve ilk belirtiler kolayca göz ardı edilebilir. Ancak hastalık ilerledikçe ani görme kaybı, ışık çakmaları veya siyah noktalar görme gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu belirtiler ciddiye alınmalı ve gecikmeden bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yurdacan Demir, erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, "Gelişmiş görüntüleme teknolojileri ve cerrahi cihazlar sayesinde bu hastalıkları erken evrede teşhis edip, görme kaybı yaşanmadan tedavi etmek mümkün hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Hayat Hastanesi’nde Uluslararası Standartlarda Cerrahi Müdahaleler

Op. Dr. Demir, Özel Hayat Hastanesi Göz Kliniği’nde uygulanan vitreoretinal cerrahilerin (vitrektomi) uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerde hastalara güvenli ve konforlu bir hizmet sunulduğunu aktaran Op. Dr. Yurdacan Demir, "Alanında uzman hekim kadromuz ve teknolojik altyapımız sayesinde, retina ve vitreus hastalıklarında en güncel yaklaşımları başarıyla uyguluyoruz" şeklinde konuştu.