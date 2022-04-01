Rıdvan Mertöz Ortaokulu Malatya'da açıldı

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi, hayırsever, eğitim gönüllüsü, iş insanı Rıdvan Mertöz, memleketi Malatya'ya hayalini kurduğu ve sözünü verdiği 24 derslikli ortaokulunu 115 günde tamamlayarak Milli Eğitim'e devretti. Malatya'nın Battalgazi ilçesine inşa edilen ortaokulun açılışı geçtiğimiz gün protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış törenine Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, İl Müftüsü Veysel Işıldar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Sivil Toplum Kuruluşu ile Oda Başkanları, AK Parti Silivri ve İBB Meclis Üyesi, Yazıcı Yapı ve Odak Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı ve eşi Fulya Yazıcı, aile yakın ve dostları ile Mertöz Ortaokulu öğretmen ve de öğrencileri katıldı.

MERTÖZ: BİZİM İÇİN ZOR OLAN BÖLÜM BÜROKRASİDİR

Açılışta duygularını ve yaşanan süreci anlatan Rıdvan Mertöz, konuşmasında şu ifadelerine yer verdi: “Biz iş adamları için genelde zor olan bölüm bürokrasi işlemlerimizdir. Bu konuda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan Bey sağ olsun bürokrasi işlemlerini çok hızlı bir şekilde halletti. Daha sonra da MESTON belediyenin iştirak firması ile okulumuzu yapmaya başladık.

“DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Zaman zaman gelip okulumuzun inşaat sürecini takip ettik. Bir kısım değişikler istememe rağmen MESTON hiçbir zorluk çıkarmadan hepsini halletti ve aradaki fark ücretini de almadı. Burada sadece bir bina olarak değil, eğitime katkıları için gerekli olan kütüphanesi vesaire her türlü fiziki ve teknik olan işler için desteklerimizi ve çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.'' dedi.

45 yıllık iş hayatının 25 yılında eğitime destek vermeye başladığını ifade eden Mertöz, çalışanlarından başladığını, sonraki yıllarda üniversitelerle iş birliği yaptıklarını ve teknik ile sosyal eğitim vermeye çalıştıklarını da dile getirdi.

GÜRKAN: İNSANA YAPILAN YATIRIM GELECEĞİ YAPILMIŞTIR

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, en önemli yatırımın insana yapılanın olduğunu, çünkü insana yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine yapıldığını, öğrencilerin ne kadar yetişirlerse geleceğimizin o kadar aydınlık ve güvenli olacağını paylaştı. Gürkan şöyle konuştu: “En önemli yatırımın insana yapılan yatırımdır Rıdvan Mertöz bunu bildiği için ve bu tercihi kullandığı için kendilerine teşekkür ediyorum. İnsana yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu okullarda ve sınıflarda öğrencilerimiz ne kadar güzel yetişirlerse geleceğimiz o kadar aydınlık ve güvenli olur. Bu süreçler Rıdvan Bey'in dediği gibi bürokratik süreçler. Milli Eğitim Müdürümüzü de tebrik ediyorum. Battal Bey özellikle Malatya'nın okullaşma ve okul haritalarının artırılması noktasında gerek okul öncesi, gerek ilkokul, ortaokul ve lise düzlemindeki okulların artırılması ve okuldaki nitelik ve kalitenin artırılması noktasında çok büyük gayretler gösterdiler. Özellikle fikirlerimizi söylediğimizde kendileri de bizimle birlikte bakanlığa gelip Sayın Valimizle birlikte çok hızlı bir şekilde neticelendirdik ve bugün hakikaten 115 gün gibi kısa bir süre yapılan bir okulun eğitim öğretimine başladığını görmek bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Okulumuzun kısa sürede yapılması bizim açımızdan da, hayırsever iş insanımızın açısından da önemlidir.'' dedi.

BARUŞ, MERTÖZ'Ü TEBRİK ETTİ

Vali Aydın Baruş da eğitimin önemine değinerek, Malatya'daki eğitim yatırımlarına değindi. Bir ülkenin, ilin geleceğine yatırım yapmak isteniyorsa, insan kaynağını önemsemek gerektiğini savundu. Baruş şöyle konuştu: “Yapılan yatırımı üç önemli yönden değerlendirmek gerekir. Birincisi, inancımızda geleceğe yönelik hayır yapmak önemsenmiştir.

Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) bir hadisi şerifinde şöyle buyurulur. İnsan öldüğünde amellerinin sevabı kesilir. Şu üç şey müstesnadır bundan. Birincisi arkasında dua eden hayırlı evlat, ikincisi istifade edilen ilim ve üçüncüsü sadakayı cariye. Sadakayı cariye hayrı devam eden iyiliktir.

Bir iyiliğin hayrı nasıl devam eder. Siz bu dünyadan göçüp gitseniz bile o geriye bıraktığınız yatırım, müesseseden faydalanan insanlar olduğu müddetçe sizin hanenize sevap yazılmaya devam eder. Ne mutlu bu sadakayı cariyeyi yapanlara, Rıdvan Mertöz beyefendiye ve ailesine…

Kendilerini tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde çok hızlı bir süreç içerisinde Temmuz ayında temelini atmıştık. Bugün güzel bir günde okulumuzu eğitime açmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.'' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan duanın ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesilerek Rıdvan Mertöz Ortaokulu gezildi.