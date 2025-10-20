Rıfat Hisarcıklıoğlu Gemlik'te TOBB Anaokulu açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gemlik’te TOBB tarafından yaptırılan 8 derslikli anaokulunun açılışına katıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın da katılım sağladığı programa, GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu ile Meclis başkanı Mehmet Anar ve yönetimi ev sahipliği yaparken, Programa Gemlik Kaymakamı Ali Osman Canbaba, Borsa başkanı Özden Çakır, çevre ilçelerin oda ve borsa yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, kurum temsilcileri ve daire müdürleri ile Bursa Büyükşehir ve Gemlik Belediyesinden temsilciler de iştirak etti.

İlçeye kazandırılan 8 derslik, yemekhane, çalışma salonları ve oyun alanları bulunan okulun açılışını protokol okul öğrencileri ile birlikte yaparken, kurdeleyi de çocuklar kesti.