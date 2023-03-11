Rigobert Song maçı izledi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

Rigobert Song maçı izledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Galatasaray’ın eski futbolcusu Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa ile Nef Stadyumu’nda oynadığı maçta özel bir konuk da vardı. Bir dönem sarı-kırmızılılarda forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song, karşılaşmayı tribünden izledi.

Song şu dönem ülkesi Kamerun Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapıyor.