Rigobert Song maçı izledi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.
Galatasaray’ın eski futbolcusu Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa ile Nef Stadyumu’nda oynadığı maçta özel bir konuk da vardı. Bir dönem sarı-kırmızılılarda forma giyen Kamerunlu eski futbolcu Rigobert Song, karşılaşmayı tribünden izledi.
Song şu dönem ülkesi Kamerun Milli Takımı’nda teknik direktörlük yapıyor.