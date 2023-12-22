Rıza Çalımbay: 'Yalnız bırakıldığımı düşünüyorum'

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş’ta görev aldığı sürede özellikle Hasan Arat başkanlığa seçildikten sonraki dönemde yalnız bırakıldığını söyledi. Çalımbay, "Hasan Arat ile hiç görüşmedim. Eğer Samet ağabey ile Feyyaz’ı getirdiyseniz, onlarla antrenmanı izlemeye gelirsiniz. Bir antrenör alıyorsanız arkasında durun" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında alınan 3-1’lik Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş’taki görevinden ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’te bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

"Taraftarımıza ve futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

Görevde kaldığı süreçte desteklerinden dolayı taraftara teşekkür eden Çalımbay, "Biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaş altyapısından yetiştim. Beşiktaş’ta oynadım, hiçbir kulübe gitmedim. Sadece Beşiktaş formasıyla futbol hayatımı bitirdim. Son olarak da Beşiktaş da kısa bir süre antrenörlük yaptım. Burada olaylı şeyler oldu. Bu kısa süreçte yaptığım antrenörlükte taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı dönemde geldim. Futbolcu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mert Günok’tan özür diliyorum"

Dün akşam 3-1 kaybedilen Alanyaspor müsabakasının ardından Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi Mert Günok hakkında söylediklerinden dolayı özür dileyen Rıza Çalımbay, "Maça çok sinirlenmiştim. Belki de en iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi ama yediğimiz goller bize yakışmadı. Orada Mert’in adı geçti. Kendisi alınmasın, çok iyi karakterli biri. Milli takımın da kalecisi. Ondan özür diliyorum" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş’ın bir ihtiyacı olduğu zaman elimden geleni seve seve yaparım"

Beşiktaş’ta göreve geliş sürecinden bahsederek sözlerine devam eden Çalımbay, "Ahmet Nur Çebi başkanımız beni aradı ve bana, ’İhtiyacımız var, sen yaparsın, çok iyi olabilir’ dedi. Ben de ’Beşiktaş’ın ihtiyacı varsa gelirim’ dedim. Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş’ın bir ihtiyacı olduğu zaman elimden geleni seve seve yaparım. Bu sefer biraz karşılık oldu. Örneğin Ahmet Nur Çebi ile yaptığımız konuşmada 3 haftalık bir mukaveleydi kongreye kadar. Para konuşmadım kesinlikle. Sonra göreve başladım. Başladıktan sonra 3 maçı iyi şekilde geçtik. O ara kongrede başkan adayları çıktı. Takımın başında olduğum için onlara bilgiler vermek zorundaydım. Hasan Arat’ın ekibinden Samet Aybaba ile görüştüm. Serdal Adalı’da da Mehmet Özdilek ile görüştüm. Gerekli bilgileri verdim. Kendileri, her iki başkan adayı da biz Rıza hocayla devam ederiz dediler’ açıklamasında bulundu.

"Ben 2 maçlık, 1 aylık antrenör değilim"

Hasan Arat yönetiminde Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın, 2 maçlık bir kontrat yapma isteğini kendisine ilettiklerine dikkat çeken Samet Aybaba, "Başkan olduktan sonra da biz görevimize devam ettik. Bir süreç vardı, ben onu sonra öğrendim. Ahmet Nur Çebi ile yapılan sözleşme 2024 Haziran’a kadardı. Ama oraya madde koyulmuş, ’Yeni yönetim feshedebilir2 diye. Ben işime devam ettim. Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba gelince de mutlu oldum. Başkanların öyle konuşmalarından dolayı da işe devam etmemiz gerektiğini söyledik. Sonra ayın 27’sinde mukavele bitecek diye konuşuldu. Bu kadar söylentiler çıkıyordu, bir kişi gelip de, 2Rıza Çalımbay bizim teknik direktörümüzdür, sonuna kadar gideceğiz’ demedi. Ben orada anladım zaten. Sadece Tevfik Yamantürk devam etmemiz gerekiyor dedi. Ama başkandan bir şey çıkmadı. Samet ağabey ve Feyyaz ile konuştuk. Öbür kontratta son 2 maç kala uzatmak istediler. Ben 2 maçlık, 1 aylık antrenör değilim. Anadolu’da çok iyi başarılar kazanmış, milli takımda çalışmış bir antrenörüm. Ben ne 2 günlük ne 1 aylık oraya gelirim ama Beşiktaş olduğu için elimin taşın altına koydum. Aldığımız takım da belliydi. Ligden kopmuş, Avrupa’dan elenmiş bir takım. Şimdiye kadar bu kadar kısa sürede bir antrenör ayrılmamıştır. Benden önce baktığınızda en kısası 6-7 aydır. Samet ağabey ve Feyyaz ile konuştum. Oraya kadar uzamasını istediler. ’2 maçı oynayalım sonra tekrar senin oturup sözleşmemizi yapacağız’ dediler. ’Ben size güveniyorum’ dedim ve imzamı attım" diye konuştu.

"Benim gitmemi çok isteyenler oldu"

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Lugano ile deplasmanda oynadıkları mücadele öncesi yönetim tarafından avukatına bir tebligat gittiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İsviçre’ye maça gittiğimizde benim arkamdan avukatıma, ’Yarın 3’e kadar mukaveleyi uzatmazsanız feshedeceğiz’ diye tebligat göndermişler. Ben maçtayken öyle şey gönderilmez. Bu çok üzücü. Ben oraya ne para için gittim ne başka bir şey için. Hasan Arat’ın kızdığı başka bir şey Ahmet Nur Çebi’nin kontratını kabul etmemeleri. Halbuki Ahmet Nur Çebi onların önünü açmış. 2 maçlık imzaladık. İlkini dün oyandık. En iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Ama bariz bireysel hatalar yaptık. Adamlar bize gol atmadı, bize gol atsınlar diye elimizden geleni yaptık. Dün gece maç bitiminden önce Feyyaz ve Samet ağabey, bir yönetici ile geleceğiz dediler. Sonra Feyyaz ve Samet ağabey gelmedi. 3 yönetici geldi. Onların da istekleri, ’Bu gece sonlandıralım’ dediler. Ben de ’Gece 1’de bir şey yapmam’ dedim. Onlar diretti, ben de kabul etmedim. Sonra ayrıldık diye yazmışlar. Bazı şeylerde aydınlatmak istedim sizi. Benim gitmemi de çok isteyenler oldu. Sosyal medyada çok yazıldı ama ne bir yönetici ne Samet ağabey ne Feyyaz bir açıklama yapmadı. Ben 2 maçlık kontratı Beşiktaş için yaparım ama antrenörlük kariyerimde yapmam" dedi.

"Biz diyor, ben yokum yani"

Kadro dışı ve devre arası kampının iptali kararları hakkında bilgisinin alınıp, alınmadığıyla ilgili gelen bir soruya Çalımbay, "5 tane oyuncuda Samet ağabey beni aradı, ’Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık’ dedi. Biz diyor, ben yokum yani. Biz deyince onlar yapıyor. Kim dedim, saydı. ’Hayırlı olsun’ dedim. Dün yöneticilere de söyledim, ’Böyle yaparken benim niye fikrimi almadınız’ diye. Onlar da Samet hocayı söylediler. Orada ben yokum. Kamp konusunda da ikinci yarıda ilk maçımızı cuma günü oynayacağız. Oraya kampa gittiğinde en fazla 5 gün kalabiliyorsunuz. Kısa olduğu için iptal ettim. Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa oynayacak. Onların maçlarını ileri verdiler, bizim maçı öne çektiler. O yüzden öne çektim. Kampa sadece ben karışırım, Samet ağabey dahil kimse karışamaz, izin vermem" cevabını verdi.

Kendisinin fikri alınmadan alınan kadro dışı kararından sora niye istifa etmediğiyle alakalı da Rıza Çalımbay, "O 5 kişinin içinde benim de istediğim oyuncular vardı. O oyuncuların takıma zararı ve performanstan dolayı sıkıntı yaşanacak oyuncular vardı. Ama ben antrenörlük kariyerimde hiç kadro dışı bırakmadım. Onun için olabilir dedim" ifadelerini kullandı

"Gedson sakatlanmaktan korktu"

Dün akşamki Alanyaspor maçında Gedson Fernandes’in neden oynamadığına da değinen deneyimli teknik direktör, "Maçtan önce doktoru çağırdık, ’Gedson oynayabilir’ dedi. Sonra ben çağırdım Gedson’u. ’Hazır mısın’ dedim. ’Ben bundan önce 3 kere bu haldeyken oynadım, tekrar sakatlandım’ dedi. Sonra Samet ağabeye söyledim. O da konuştu. Aynısını ona da söyledi. Oynayabilirdi ama korktu, sakatlıktan dolayı oynamadı" değerlendirmesinde bulundu.

"Beşiktaş’ın bir duruşu vardı, ben onu durdum ama bazıları durmadı"

Camiaya kesinlikle bir kırgınlığının bulunmadığının altını çizen Çalımbay, "Ben öz Beşiktaşlıyım. Başkaları gibi değilim, başka kulüplerde oynayıp dönen. Bende tecrübe var, her şey var. Ben bazı şeyleri görmemezlikten de gelirim. Beşiktaş’ın bir duruşu vardı, ben onu durdum ama bazıları durmadı. O yüzden pişman değilim. Bana şimdi gel deseler yine giderim ama böyle davranırlarsa gitmem" ifadelerini kullandı.

"Club Brugge maçı, hiç oynamak istemediğim bir maçtı"

"Eğer sezon başında gelseydim Beşiktaş takımı çok daha farklı olurdu" diyen Rıza Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ahmet Nur Çebi başkanla görüştüğümde ben, ’Beni niye erken çağırmadınız’ dedim. ’Kısmet olmadı’ dedi. Bizim için en önemli şeylerden biri hazırlık dönemleridir. Ama biz onların hiçbirini yapamadık. Ekip olarak geldik, en az 10 sakat vardı. Bunları sorduk. Şenol hoca oyuncusuna yüklenecek biri değil. Biz de öyleyiz. O yüzden yüklenemedik oyunculara. Sadece konuştuk, mutlu etmeye çalıştık ama en ufak şeyde sakatlananlar oldu. Club Brugge maçı oynadık, hiç oynamak istemediğim bir maçtı. Oynatmaya oyuncu yoktu. Stoper oynayacak oyuncu bulamadık. Ama biz geldikten sonra herkes iyi çalıştı. Disiplini sağladık, arkadaşlıklar iyiydi. Fakat Brugge ve Fenerbahçe maçı bizim için iyi geçmeyen maçlardı. Fenerbahçe maçı da dünkü maça benzedi. Orada da bireysel hatalar yaptık."

"Zamanımız çok kısaydı"

Beşiktaş’ta görevde kaldığı süreçte oyuncular arasında gruplaşma olup olmadığıyla alakalı 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Antrenörlük hayatımda gruplaşmayla hiç uğraşmadım. Biz oyuncularımızı görüyoruz zaten. Bunun için zaman lazım ama biz 2 ay bile kalamadık. Bu zaman zarfında bir şeyler öğrenmeniz çok zor. Milot Rashica ile ilk kez antrenman yaptık. Adamı göremedik. Zamanımız çok kısaydı. Bana bu zamanda çok şey yap dediler. Ama elinde malzeme olmazsa yapamıyorsunuz. Yüzde 40’ına razıydık. Futbol arkadaşlarıma da laf söyletmem. Ne olursa olsun güzel şeyler yaptık. Futbolcularla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben hepsinden memnunum. Tek üzüldüğüm elimde istediğim oyuncuların olmamasıydı. Oradalardı da sakatlardı. Özellikle Fenerbahçe maçı. Orada çok üzüldüm" dedi.

"Sosyal medyayla ilgilenmiyorum"

Sosyal medyada Beşiktaş’ı takipten çıkardığı şeklinde gelen bir yoruma Rıza Çalımbay, "Ben sosyal medyayla ilgilenmiyorum. Oradan çıkmayı bile bilmiyorum. O işle ilgilenen arkadaşımız var, o yapmıştır. Ben onu çözerim. Sosyal medyayla hiç ilgilenmiyorum. Sosyal medyada geldiğim kadar futbol hayatımda o kadar gündeme gelmedim. Ufacık bir şeyi abartıyorlar. Ben hiçbir zaman disiplinimi bozmadım" diye cevap verdi.

"Samet ile Feyyaz görüşmeye gelmedi, aramadılar da"

Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar’ın kendisini henüz aramadığını da açıklayan Çalımbay, "Benim bu olayda en üzüldüğüm şey, benimle konuşmaya yöneticiler yerine Samet Aybaba ile Feyyaz gelsin görüşmeye. İkisi de gelmedi ve aramadılar. Ben onlara güvenerek imza attım. Ama maalesef onlar oraya gelmedi" şeklinde konuştu.

"Eğer bir antrenör alıyorsanız arkasında durun"

Başkan Hasan Arat ile hiç görüşmediğini yineleyen tecrübeli teknik adam, "Sadece futbolcularla tanışmaya geldiğinde, o da merhaba, merhaba. Basında isimler çıkıyor, onu yalanlamıyorlarsa oyuncu bile zaten hoca gidecek der. O duruma antrenörleri getirmemek gerekiyor. Ben onlara nasıl saygı duyuyorsam, Hasan Arat’a nasıl saygı duyuysam o da bana saygı duyacak. Herkes işini bilecek. Maddi açıdan da hiçbir şey istemedim. Ben 2, 3, 10 günlük antrenör değilim. Kendime göre sözleşmemi yapma tarzım vardır. Burada hiçbir şey yazmadım. Onlara şunu tavsiye edeyim; eğer bir antrenör alıyorsanız arkasında durun. Eğer arkasında durmazsanız o tek başına kalır. Ama arkasında durursanız farklı olur. Eğer Samet ağabey ile Feyyaz’ı getirdiyseniz, onlarla antrenmanı izlemeye gelirsiniz. Yalnız bırakıldığımı düşünüyorum kesinlikle" cümlelerine yer verdi.

"3’lü fotoğraf çektirdik, o zaman beraber gitmemiz gerekiyor"

Hem Ahmet Nur Çebi hem de Hasan Arat döneminde elimden geleni yaptığını aktaran Rıza Çalımbay, "Hasan Arat, ’Beşiktaş’ı, Beşiktaşlılar yönetecek’ diyordu. Buradayız işte. Ben onlardan sadece destek istedim. 5-6 lig maçı oynadık sadece. Feyyaz hoca benim hem yardımcımdı hem takım arkadaşımdı. 3’lü fotoğraf çektirdik. O zaman beraber gitmemiz gerekiyor. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. Bireysel hataya ne yapabilirsin ki. Ben bunu antrenör arkadaşlar için söylüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.